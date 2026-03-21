Αυτό θα δείξει ξεκάθαρα τη βελτίωσή της

Η Πάφος ρίχνεται στην μάχη των πλέι οφ φιλοξενώντας τον Απόλλωνα αύριο Κυριακή (17:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης». Η ομάδα του Άμπερτ Θελάδες βελτιώθηκε σημαντικά στα τελευταία παιχνίδια, έχοντας ήδη δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε ΕΝΥ και Ύψωνα.

Αν βάλει κανείς στην εξίσωση και τα προηγούμενα τρια ματς, οι περσινοί πρωταθλητές, μέτρησαν τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως σε αυτά τα πέντε παιχνίδια, η Πάφος δέχτηκε μόλις δύο γκολ ενώ πέτυχε 15. Οι αριθμοί δείχνουν πως ο Άλμπερτ Θελάδες οδηγεί σε καλύτερες μέρες την ομάδα, ωστόσο αυτό απαιτεί συνέχεια στα πλέι οφ.

Το πρώτο εμπόδιο είναι μία ομάδα από την οποία έχασε και στα δύο παιχνίδια της κανονικής διάρκειας η Πάφος. Συνεπώς, αποτελεί και αυτό ένα επιπλέον κίνητρο για να έρθει η πρώτη νίκη σε αυτή την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Εάν λοιπόν καταφέρει να κολλήσει και τρίτη σερί νίκη διατηρώντας παράλληλα το «μηδέν» στην άμυνα, τότε θα μιλάμε όντως για ξεκάθαρη βελτίωση της ομάδας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, κρίνεται αμφίβολη η συμμετοχή του Νταβίντ Γκολντάρ ο οποίος εάν δεν προλάβει το ντέρμπι, θα επιστρέψει μετά την διακοπή.