Έδεσε τον αρχηγό της μέχρι το 2027 η Ντόρτμουντ

Κάτοικος Βεστφαλίας για ακόμη ένα χρόνο θα παραμείνει ο Εμρέ Τσαν.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (21/03) η Μπορούσια Ντόρτμουντ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Ο έμπειρος διεθνής στόπερ αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους βασικούς πυλώνες και μια ηγετική μορφή του συλλόγου, όντας μάλιστα ο αρχηγός της ομάδας τα τελευταία χρόνια.

Τη φετινή σεζόν έχει ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς με αποτέλεσμα να μετρά μόλις 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ από τον Γενάρη του 2020, όταν και πήγε για πρώτη φορά στο «Signal Iduna Park», έχει καταγράψει περισσότερα από 220 ματς!