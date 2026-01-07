Αφιερωμένα στο Ίδρυμα «Νικόλας Ζωή» τα CRRGP τού 2026

Η ΚΟΕΑΣ, η Αστυνομία Κύπρου και η Εθνική Φρουρά συνδιοργανώνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τούς αγώνες σε δημόσιο δρόμο, στις πέντε ελεύθερες επαρχίες τού νησιού μας, με κοινό σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί για μια πιο ασφαλή κοινωνία». Οι φετινοί αγώνες της σειράς Cyprus Road Races Grand Prix είναι αφιερωμένοι στο Ίδρυμα «Νικόλας Ζωή», και τα καθαρά έσοδα τού παιδικού αγώνα θα διατεθούν στο Ίδρυμα, για ενίσχυση των προσπαθειών εξεύρεσης θεραπείας στην καταπολέμηση του παιδικού Σαρκώματος. Λεπτομέρειες για τούς αγώνες σε δημόσιο δρόμο στο 2026, δόθηκαν σε συνέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου 2026.

Ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ κ. Περικλής Μάρκαρης ήταν αυτός που μετέφερε τις λεπτομέρειες των φετινών πέντε διοργανώσεων, οι οποίες είναι οι ακόλουθες: «Το Cyprus Road Races Grand Prix έχει μπει στη ζωή των δρομέων μεγάλων αποστάσεων κάθε ηλικίας και έχει ήδη αγαπηθεί από την πλειονότητα τού δρομικού κινήματος, με τις συμμετοχές να είναι αρκετές σε κάθε διοργάνωση. Η δική σας αγάπη για τους αγώνες σε δημόσιο δρόμο, εκτός τού ότι μάς χαροποιεί ιδιαίτερα, μας υποχρεώνει να το διατηρήσουμε στο παγκόσμιο καλεντάρι, αλλά και να το αναβαθμίσουμε. Η ΚΟΕΑΣ, η Αστυνομία Κύπρου και η Εθνική Φρουρά επεκτείνουμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τη συνεργασία μας, με στόχο να προσφέρουμε στους χιλιάδες Κύπριους δρομείς, πέντε υπέροχα κυριακάτικα πρωινά και στο 2026. Να θυμίσουμε ότι τα Cyprus Road Races Grand Prix περιλαμβάνουν αγώνες σε δημόσιο δρόμο 10 χιλιομέτρων, 5 χιλιομέτρων που προσφέρονται και για εταιρείες, και ενός χιλιομέτρου για παιδιά και οικογένειες.

Αφιερωμένα στο Nicholas Zoe Foundation

»Ως διοργανωτές, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι για τα θέματα υγείας των συμπολιτών μας. Συνεπώς, μέσω αυτής της διοργάνωσης, θέλουμε να προσφέρουμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι, σε αυτούς οι οποίοι παλεύουν στην καθημερινότητά τους για την υγεία τους. Από την πρώτη χρονιά δημιουργίας των Cyprus Road Races Grand Prix, το 2023, αισθανθήκαμε την ανάγκη να επιστρέφουμε στην κοινωνία μέρος των εσόδων από αυτήν τη διοργάνωση. Έτσι, το 2024 οι αγώνες ήταν αφιερωμένοι στην καταπολέμηση τού Σαρκώματος και στην αείμνηστη πια πρωταθλήτριά μας Μαρία Αριστοτέλους. Το 2025 συνεισφέραμε στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, τιμώντας τα 50χρονα τής Πορείας Χριστοδούλας.

»Συνεχίζοντας την προσφορά μας στη μάχη κατά κάθε μορφής καρκίνου, τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να στηρίξουμε το «Ίδρυμα Νικόλας Ζωή», ο οποίος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αφιερωμένος στη μνήμη τού Νικόλα Αρτεμίου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 9 ετών, στις 24 Οκτωβρίου 2023, έπειτα από τριετή ηρωική μάχη με τον καρκίνο. Το «Nicholas Zoe Foundation» υποστηρίζει παιδιά - ασθενείς με σάρκωμα, χρηματοδοτώντας την έρευνα και ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασθένεια. Η δική μας προσφορά θα έρθει μέσω του Παιδικού Δρόμου «Metro Kids Race», στον οποίο θα υπάρχει συμβολικό αντίτιμο εγγραφής των 5 ευρώ, με τα καθαρά έσοδα να διατίθενται στο Ίδρυμα Νικόλας Ζωή.

Τα ειδικά ανάγλυφα μετάλλια...

»Ακόμα κάτι που κάνει ξεχωριστούς τούς αγώνες μας σε δημόσιο δρόμο είναι και τα μετάλλια. Κάθε χρόνο τα μετάλλιά μας έχουν ανάγλυφα αποτυπωμένο ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τού κάθε Δήμου που φιλοξενεί τη διοργάνωση και είναι συλλεκτικό για τον καθένα. Τη φετινή χρονιά τα πέντε ξεχωριστά μετάλλια αποτελούν ένα πάζολ, το οποίο για να συμπληρωθεί χρειάζεται και το ειδικό 6ο κομμάτι, που συμβολίζει τη συνοχή, τη συνεργασία και την ενότητα των πόλεων διά μέσου του αθλητισμού και θα δοθεί σε όλους όσοι λάβουν μέρος και στα πέντε Cyprus Road Races Grand Prix.

»Η εικαστικός Νάσω Στεργενάκη φιλοτέχνησε τα φετινά μετάλλια, στα οποία απεικονίζονται δύο δρομείς, ένας άντρας και μία γυναίκα, συμβολίζοντας την ισότητα, τη συμμετοχή και την ενότητα των φύλων στον αθλητισμό. Για τον κάθε Δήμο υπάρχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, που είναι:

Για τη Λάρνακα: Το δέντρο Φοίνικας και το Φλαμίνγκο

Για τον Στρόβολο: Το Πολιτιστικό Κέντρο

Για το Παραλίμνι-Δερύνεια: Η θάλασσα και η Ομπρέλα

Για την Αμαθούντα: Αρχαίος Κίονας

και Για την Πάφο: Το ιστορικό Κάστρο

Ευχαριστίες στους χορηγούς...

»Για να πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να στηρίζεται από το σύνολο του κόσμου και ιδιαίτερα από τον ιδιωτικό τομέα. Χωρίς την προσφορά των χορηγών μας, θα ήταν αδύνατη η διεξαγωγή οποιασδήποτε διοργάνωσης. Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΚΟΕΑΣ εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες μας σε όλους όσοι μάς στηρίζουν και τους θεωρούμε ως τους πιο σημαντικούς συνοδοιπόρους σε κάθε δραστηριότητά μας. Μαζί με τους συνδιοργανωτές μας, την Αστυνομία Κύπρου, την Εθνική Φρουρά και τους Δήμους Λάρνακας, Στροβόλου, Παραλιμνίου - Δερύνειας, Αμαθούντας και Πάφου, απευθύνουμε τις θερμές ευχαριστίες μας, στη διαχρονική χορηγό του κυπριακού αθλητισμού την ΟΠΑΠ Κύπρου, τον θεσμικό χορηγό μας τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και τις εταιρείες: Medochemie, KEAN, Υπεραγορές Metro, Blue Farmacy, Κεντρική Ασφαλιστική, Αγρός και Perskindol.

»Ευχαριστούμε επίσης,

* την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την προσφορά της αγωνιστικής φανέλας των δρομέων στη Λάρνακα,

* την F&A Car Center για την προσφορά της αγωνιστικής φανέλας των δρομέων στον Στρόβολο

* τη Runner Store για την προσφορά δωροεπιταγής στους πρώτους νικητές

* την Πολιτική Άμυνα για την προσφορά της στην ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων

* την εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης που προσφέρει τo γαλατάκι της

* το Σώμα Οδηγών Κύπρου, για τον ρυθμό που δίνουν σε κάθε διοργάνωση με τα τύμπανά και τις μαζορέτες τους

* και βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας, στην «καρδιά» κάθε διοργάνωσης, τους Εθελοντές μας

»Καλούμε το κοινό να αγκαλιάσει αυτήν τη διοργάνωση, λαμβάνοντας μαζικά μέρος και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα υπέρ της υγείας και της ασφάλειας. ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ CYPRUS ROAD RACES GRAND PRIX 2026

11/01/26 Λάρνακα

15/02/26 Στρόβολος

26/04/26 Παραλίμνι - Δερύνεια

27/09/26 Αμαθούντα

06/12/26 Πάφος

Ο χαιρετισμός τού Αρχηγού τής Αστυνομίας Κύπρου

Η Αστυνομία Κύπρου, από την πρώτη στιγμή τής προσέγγισης από την ΚΟΕΑΣ για τη διεξαγωγή αυτών των αγώνων, ήταν απόλυτα θετική και μάλιστα στάθηκε στο πλευρό της, στην ίδια γραμμή συμπόρευσης. Τον χαιρετισμό τού Αρχηγού τής Αστυνομίας Κύπρου κ. Θεμιστού Αρναούτη, μετέφερε ο βοηθός αστυνομικός διευθυντής τού τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου κ. Στέλιος Παναγίδης, αναφέροντας ανάμεσα σε άλλα:

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που ως Αστυνομία Κύπρου συνδιοργανώνουμε μαζί με την ΚΟΕΑΣ, την Εθνική Φρουρά και τις Δημοτικές Αρχές τούς αγώνες Cyprus Road Races Grand Prix. Η Αστυνομία Κύπρου, ως ένας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και δραστηριοποιημένος οργανισμός σε θέμα αθλητισμού, δηλώνει παρούσα στο κάλεσμα αυτό, καθώς διοργανώσεις όπως η συγκεκριμένη, αναπτύσσουν την αλληλεγγύη, τη συναδελφοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και των λαών. Αθλητισμός σημαίνει πάνω από όλα υγεία, σωματική και ψυχική. Η σημερινή κυπριακή πραγματικότητα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ προηγουμένως από υγιή μέλη, τα οποία να είναι σε θέση να μπορούν να προσφέρουν και να είναι χρήσιμα στην κοινωνία.

»Εσείς, η ΚΟΕΑΣ, προωθείτε τον αθλητισμό στους νέους μας, προάγοντας έτσι πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, συμβάλλοντας στην πολύπλευρη ανάπτυξη τής προσωπικότητάς τους. Λειτουργείτε, θα λέγαμε, προληπτικά, στην όποια νεανική επιρρέπεια προς παραβατικές συμπεριφορές, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά και στις δικές μας προσπάθειες για πρόληψη και καταπολέμηση τού εγκλήματος στον τόπο μας.

»Ως Ηγεσία και ως Αστυνομία στο σύνολο, έχουμε την πεποίθηση ότι η πλειάδα κοινωνικών προβλημάτων, μπορούν να αντιμετωπιστούν ριζικά από τα πρώτα στάδια τής παιδικής και εφηβικής ηλικίας, καθότι η προσωπικότητα τού ανθρώπου διαμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό, σε αυτές τις καθοριστικές ηλικίες. Σε παράλληλη βάση, η ηγεσία τής Αστυνομίας προωθεί τον αθλητισμό ανάμεσα στα μέλη της, ώστε να έχουν την κατάλληλη φυσική κατάσταση, για να ανταποκριθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στα καθήκοντά τους. Πρωτοστάτες στο κομμάτι αυτό αποτελούν τα μέλη μας από την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου (ΑΕΑΚ), τους οποίους ευχαριστώ τόσο για το έργο που επιτελούν εντός του Αστυνομικού Σώματος, όσο για την εθελοντική συμμετοχή τους στους πέντε αγώνες δρόμου τής ΚΟΕΑΣ».

Ο χαιρετισμός τού Αρχηγού τής Εθνικής Φρουράς

Από τους πιο άμεσα εμπλεκόμενους σε κάθε δρομικό αγώνα είναι η Εθνική Φρουρά, η οποία διαθέτει και έμψυχο και άψυχο υλικό, προσφέροντας τα μέγιστα στην επιτυχία κάθε διοργάνωσης. Αρκετοί, δε, είναι και οι αθλητές - φαντάροι, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στους αγώνες εκπροσωπώντας το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Εθνικής Φρουράς. Τον χαιρετισμό τού Αρχηγού τής Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγου Εμμανουήλ Θεοδώρου, μετέφερε ο διευθυντής γραμματείας τού ΑΣΑΕΦ Συνταγματάρχης Πυροβολικού κ. Χρίστος Πιερής, αναφέροντας ανάμεσα σε άλλα:

«Η Εθνική Φρουρά είναι και φέτος συνδιοργανώτρια των αγώνων τής ΚΟΕΑΣ σε δημόσιο δρόμο, οι οποίοι έχουν ως στόχο την προώθηση του αθλητισμού και του αθλητικού πνεύματος στην κοινωνία, προσφέροντας προσωπικό και μέσα, συμβάλλοντας στην επιτυχή διοργάνωση αγώνων υψηλής ποιότητας. Για την Εθνική Φρουρά, ο αθλητισμός δεν αποτελεί απλώς μία σωματική δραστηριότητα, αλλά και ευκαιρία να ενδυναμώσουμε και προωθήσουμε την ενότητα, τη φυσική υγεία και την ψυχική ευεξία. Τέτοιες πρωτοβουλίες προάγουν το πνεύμα τής συμμετοχής, της προσφοράς και της συλλογικότητας, στοιχεία απαραίτητα για το στρατιωτικό προσωπικό, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της.

»Επιπλέον, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ και στον αγώνα CISM Day Run, που διοργανώνει το Ανώτερο Συμβούλιο Αθλητισμού τής Εθνικής Φρουράς, ο οποίος και φέτος, για 4η συνεχόμενη χρονιά, έχει ενταχθεί στους αγώνες δρόμου τής ΚΟΕΑΣ και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου στον Δήμο Στροβόλου. Εκφράζουμε την εκτίμησή μας προς την ΚΟΕΑΣ, για την ευκαιρία που μας δίνει να υποστηρίξουμε αυτές τις δράσεις, αλλά και για την ευγενική της χειρονομία προς το προσωπικό τής Εθνικής Φρουράς, που επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες, να το πράξει άνευ κόστους».

Ο χαιρετισμός τής αντιπροέδρου του ΚΟΑ

Η συμπαράσταση τού Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε κάθε δραστηριότητα τής ΚΟΕΑΣ είναι έμπρακτη και σταθερή. Ως θεσμικός χορηγός, ο ΚΟΑ στέκεται στο πλευρό τής Ομοσπονδίας, στηρίζοντας τα Cyprus Road Races Grand Prix μέσω του προγράμματος Be Active. Χαιρετίζοντας τη συνέντευξη Τύπου, η αντιπρόεδρος τού ΚΟΑ κ. Κάλλη Χατζιωσήφ, εξέφρασε τα συγχαρητήρια τού Οργανισμού για τις δράσεις τής ΚΟΕΑΣ, οι οποίες αποσκοπούν στην καλλιέργεια τού αθλητικού πνεύματος από μικρή ηλικία και στην ένταξη στην κοινωνία υγιών προτύπων. «Η ΚΟΕΑΣ είναι από τις Ομοσπονδίες εκείνες οι οποίες καινοτομούν και εργάζονται νυχθημερόν για τη διάδοση των Ολυμπιακών Ιδεωδών. Ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είμαστε πάντα στο πλευρό σας και σας στηρίζουμε σε κάθε προσπάθειά σας, έχοντας παράλληλη πορεία σε καθετί το οποίο ευεργετεί την κυπριακή κοινωνία και προσφέρει στην υγιή ανάπτυξη των πολιτών μας. Ο ΚΟΑ, συμπαρίσταται και στα Cyprus Road Races Grand Prix, μέσω του προγράμματός Be Active, το οποίο προωθεί στην άθληση σε κάθε ηλικία». Απευθυνόμενη στην πρόεδρο τού Ιδρύματος «Νικόλας Ζωή», κ. Αλεξία Ποταμίτου, η κ. Χατζηιωσήφ είπε: «Την απώλειά σου την έκανες προσφορά, δείχνοντας πόσο τεράστια είναι η ψυχική σου δύναμη, αλλά και η ποιότητά σου ως άνθρωπος».

Ο χαιρετισμός τού Δημάρχου Παρλιμνίου - Δερύνειας

Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οποιοιδήποτε αγώνες σε δημόσιο δρόμο, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάβασή τους οι αρμόδιοι Δήμοι. Κι είμαστε ευτυχείς για την πολύ θετική ανταπόκριση που έχουμε και από τους πέντε Δήμους, στους δρόμους των οποίων διεξάγομαι τα Cyprus Road Races Grand Prix, τους Δήμους Λάρνακας, Στροβόλου, Παραλιμνίου - Δερύνειας, Αμαθούντας και Πάφου. Παρόντες στη συνέντευξη Τύπου ήταν ο δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας κ. Γιώργος Νικολέττος και ο αντιδήμαρχος Αμαθούντας κ. Μαρίνος Κυριάκου. Εκπροσωπώντας και τους πέντε Δημάρχους, ο κ. Νικολέττος χαιρέτησε την εκδήλωση, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα:

«Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας και στο 2026 για τα Cyprus Road Races Grand Prix. Πρόκειται για μια διοργάνωση με ξεχωριστό αθλητικό, κοινωνικό και συμβολικό αποτύπωμα. Έναν θεσμό που, μέσα από τον αθλητισμό, ενώνει πόλεις, Δήμους, ανθρώπους και κοινότητες, αναδεικνύοντας τη συλλογικότητα, την ευγενή άμιλλα και τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι». Ταυτόχρονα, η σημερινή διοργάνωση φέρει και έναν βαθύτερο συμβολισμό: τη διαρκή προοπτική και την ειλικρινή ευχή όπως ο θεσμός αυτός συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια σε μια επανενωμένη Κύπρο, σε ολόκληρη την πατρίδα μας.

»Θέλω να συγχαρώ θερμά την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, την Αστυνομία Κύπρου και την Εθνική Φρουρά για τη συνδιοργάνωση των αγώνων, καθώς και όλους όσοι εργάζονται συστηματικά για την ασφάλεια, την ποιότητα και την επιτυχία τους. Σημαντική βέβαια είναι και η συμβολή των Δήμων στους οποίους φιλοξενούνται και με τους οποίους συνδιοργανώνονται οι αθλητικές εκδηλώσεις.

»Ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας στηρίζει διαχρονικά αυτή την παγκύπρια γιορτή του αθλητισμού. Ο Πρωταράς θα φιλοξενήσει τον αγώνα στις 26 Απριλίου, εντάσσοντάς τον σε ένα ευρύτερο πλέγμα αθλητικών διοργανώσεων που πραγματοποιούνται στον Δήμο μας, όπως ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις αγώνων ανοικτής θάλασσας και άλλες σημαντικές αθλητικές εκδηλώσεις, οι οποίες τοποθετούν την Κύπρο δυναμικά στον χάρτη του αθλητικού τουρισμού. Κλείνοντας, θέλω να επαναβεβαιώσω ότι ο Δήμος Παραλιμνίου - Δερύνειας στηρίζει και ενθαρρύνει έμπρακτα τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων υψηλού επιπέδου και, για ακόμη μία χρονιά, στέκεται αρωγός στο Cyprus Road Races Grand Prix, έναν θεσμό που προάγει τον αθλητισμό, τη συνεργασία και την ενότητα του τόπου μας».

Ειδικά αφιερωμένα στο «Nicholas Zoe Foundation»

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος τής ΚΟΕΑΣ, οι φετινοί αγώνες είναι αφιερωμένοι στο Ίδρυμα «Νικόλας Ζωή», με τα καθαρά έσοδα τού παιδικού αγώνα να διατίθενται στην προσπάθειά του για εξεύρεση φαρμακευτικής αγωγής για το Σάρκωμα. Ο Νικόλας Αρτεμίου πάλεψε γενναία και ηρωικά από την πρώτη στιγμή τής γέννησής του, στις 19 Ιανουαρίου 2015. Όπως και κάθε παιδί είχε πολλή ενέργεια και τού άρεσε ο αθλητισμός. Μόνο που κουραζόταν εύκολα. Τον Ιανουάριο τού 2021 ο Νικόλας διαγνώσθηκε με σάρκωμα Γιούινγκ και από τότε ολόκληρη η οικογένειά του πάλευαν μαζί του. Δυστυχώς, ο αγώνας ήταν άνισος και στις 24 Οκτωβρίου 2023 ο Νικόλας έγινε άγγελος. Η οικογένειά του, θέλοντας να βοηθήσει κάθε παιδί και οικογένεια που περνά αυτήν τη δοκιμασία, να έχουν περισσότερες ελπίδες να βγουν νικητές, αποφάσισε τη δημιουργία ενός Ιδρύματος για να στηρίξει οικονομικά τις ιατρικές προσπάθειες, για την εξεύρεση θεραπείας τού σαρκώματος. Η μητέρα τού Νικόλα, κ. Αλεξία Ποταμίτου, τήρησε την υπόσχεση που έδωσε στο παιδί της και δημιούργησε το Ίδρυμα «Νικόλας Ζωή», στο οποίο είναι η πρόεδρος.

Η κ. Αλεξία Ποταμίτου ήταν παρούσα στη συνέντευξη Τύπου και μίλησε για το έργο το οποίο πραγματοποιούν ως Ίδρυμα, ευχαριστώντας και τους διοργανωτές για την προσφορά τους στον δικό της αγώνα. Τον χαιρετισμό τής κ. Ποταμίτου θα σας τον μεταφέρουμε αυτούσιο σε ξεχωριστό κείμενο.