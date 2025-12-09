Ούτε ο «Byron» σταμάτησε τους δρομείς στην Πάφο...

Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, το απολαμβάνεις και στις πιο αντίξοες συνθήκες... Όπως έκαναν και οι δεκάδες δρομείς που έλαβαν μέρος στον τελευταίο αγώνα σε δημόσιο δρόμο, της σειράς Cyprus Road Races Grand Prix, την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην Πάφο. Η κακοκαιρία «Byron» έκανε την εμφάνισή της από πολύ νωρίς το πρωί, με πολύ δυνατούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή, δυσκολεύοντας αφάνταστα το έργο των διοργανωτών, αφού η θύελλα παρέσερνε τα πάντα... Ωστόσο, οι συνδιοργανωτές, η ΚΟΕΑΣ, η Αστυνομία Κύπρου και η Εθνική Φρουρά κατάφεραν να φέρουν εις πέρας μία πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, στις πιο αντίξοες συνθήκες που έχουν συναντήσει μέχρι σήμερα, αποδεικνύοντας πως η καλή θέληση, οι γνώσεις, η αποφασιστικότητα και η ομαδική δουλειά μπορούν να υπερισχύσουν των οποιωνδήποτε δυσκολιών. Επιπρόσθετα, όλοι οι δρομείς αντιμετώπισαν με χαμόγελο και καλή διάθεση την ανεμοθύελλα, «εξοπλίστηκαν» με τα απαραίτητα ζεστά ρούχα και τα αδιάβροχά τους, τοποθετήθηκαν στην εκκίνηση και κάτω από την έντονη βροχή κατάφεραν να τερματίσουν όλοι!!!

Οι πρωτοφανείς άσχημες καιρικές συνθήκες επηρέασαν μόνο την ηλεκτρονική χρονομέτρηση των δεκάδων δρομέων κάθε ηλικίας που πήραν σειρά εκκίνησης στα 10 και 5 χιλιόμετρα, αφού δεν ήταν εφικτή η λειτουργία ηλεκτρονικού χρονομέτρου. Ωστόσο, με τη βοήθεια των χρονομέτρων χειρός καταγράφηκαν χρόνοι, η κατάταξη των αθλητών και απονεμήθηκαν τα έπαθλα στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες. Οι απονομές πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα «Εν Πλω», εκεί όπου κατέληγαν όλοι μετά τον τερματισμό τους, για να ζεσταθούν και να προστατευθούν από την έντονη βροχόπτωση. Την πρώτη θέση στα 10 χιλιόμετρα των ανδρών κατέκτησε ο Γιώργος Τοφή, ο οποίος αναχωρεί σε λίγες μέρες για τη Λεγκόα της Πορτογαλίας, εκεί όπου την Κυριακή (14/12/25) θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανώμαλου Δρόμου. Στα Medochemie 10 χιλιόμετρα των γυναικών, πρώτευσε η Σβιτλάνα Κορόμπκινα. Στα ΚΕΑΝ 5 χιλιόμετρα ανδρών πρώτευσε ο Νεόφυτος Λεμονάρης και στις γυναίκες η Αλεξάνδρα Καλιστράτοβα, και οι δύο αθλητές τού Γυμναστικού Συλλόγου Κόροιβος Πάφου.

Η ΚΟΕΑΣ εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να διεξαχθεί ο αγώνας στην Πάφο, στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες που έχουν αντιμετωπίσει από ποτέ, καθώς και στους δεκάδες δρομείς για τη θετική προσέγγιση της κατάστασης, την καλή διάθεση και την κατανόηση που έδειξαν, τρέχοντας σε τόσο δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστίες εκφράζουμε στον Δήμο Πάφου και στους χορηγούς μας, οι οποίοι ήταν εκεί και ενήργησαν με τον δικό τους τρόπο στην πραγματοποίηση του τελευταίου αγώνα της χρονιάς, στη σειρά των Cyprus Road Races Grand Prix.

* Θυμίζουμε ότι οι φετινές πέντε διοργανώσεις ήταν αφιερωμένες στα 50χρονα τής Πορείας Χριστοδούλας και στην καταπολέμηση κάθε μορφής καρκίνου, με τα καθαρά έσοδα από τον παιδικό αγώνα Metro Kids Race να διατίθενται στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

* Οι αγώνες σε δημόσιο δρόμο στο 2026 θα αρχίσουν από τη Λάρνακα στις 11 Ιανουαρίου. Γι’ αυτό όλοι όσοι επιθυμείτε να ζήσετε τη μοναδική αυτή εμπειρία μπορείτε να κάνετε έγκαιρα την εγγραφή σας στη σελίδα της διοργάνωσης https://cyprus.opentrack.run/en-gb/x/2026/CYP/cgplarnaca/

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΤΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ - ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ

MEDOCHEMIE 10ΧΜ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Γιώργος Τοφή (Ice Power) 33:29

(2) Χρύσανθος Χρυσάνθου (ΓΣΚ) 33:47

(3) Παναγιώτης Αντωνίου (ΓΣΚ) 34:10

MEDOCHEMIE 10ΧΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Σβιτλάνα Κορόμπκινα (ανεξάρτητη) 38:55

(2) Νταβίνα Ρουντ (ανεξάρτητη) 43:03

(3) Χάνα Κέιβ (ανεξάρτητη) 44:33

KEAN 5ΧΜ ΑΝΔΡΩΝ

(1) Νεόφυτος Λεμονάρης (ΓΣΚ) 16:42

(2) Ες Μπάμπα Σοράι (ΑΣΑΕΦ) 16:55

(3) Μάριος Σεργίου (ΓΣΚ) 17:02

KEAN 5ΧΜ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

(1) Αλεξάνδρα Καλιστράτοβα (ΓΣΚ) 19:25

(2) Ζοζάν Τιμουρτουρκάν (ΓΣΟ) 19:34

(3) Ιρίνα Μπέβζικ (Ice Power) 19:51