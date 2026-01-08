Κλείνει το deal για Σεμένιο δίχως ενεργοποίηση της ρήτρας
Αν και το ποσό φτάνει στα επίπεδα της ρήτρας του Σεμένιο, τελικά ο Γκανέζος θα μετακινηθεί στη Μάντσεστερ Σίτι με διαφορετικό ποσό από αυτό που όριζε ο όρος αποχώρησης στο συμβόλαιό του, αφού, οι «πολίτες» τα βρήκαν με την Μπόρνμουθ βάζοντας νέα δεδομένα στο τραπέζι.
Ο Αντουάν Σεμένιο αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπόρνμουθ το βράδυ της Τετάρτης, πέτυχε στις καθυστερήσεις το νικητήριο γκολ για το 3-2 απέναντι στην Τότεναμ και πλέον παίρνει τον δρόμο προς το Μάντσεστερ για να συνεχίσει την καριέρα του στη γαλάζια πλευρά της πόλης για τα επόμενα 5,5 χρόνια.
Η Σίτι φερόταν να έχει καλύψει το ποσό της ρήτρας του, η οποία είχε ισχύ μέχρι τις 10 Ιανουαρίου στα 65 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Athletic, τα οικονομικά δεδομένα διαφοροποιήθηκαν.
Η συμφωνία έχει κλείσει στα 62,5 εκατομμύρια λίρες, με άλλο 1,5 εκατομμύριο σε βάσει επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, ενώ, οι «cherries» κράτησαν κι ένα 10% μεταπώλησής του.
Προφανώς μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις της μετακίνησης του ποδοσφαιριστή στο Etihad...
