Κλείνει το deal για Σεμένιο δίχως ενεργοποίηση της ρήτρας

Ο Αντουάν Σεμένιο αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μπόρνμουθ το βράδυ της Τετάρτης, πέτυχε στις καθυστερήσεις το νικητήριο γκολ για το 3-2 απέναντι στην Τότεναμ και πλέον παίρνει τον δρόμο προς το Μάντσεστερ για να συνεχίσει την καριέρα του στη γαλάζια πλευρά της πόλης για τα επόμενα 5,5 χρόνια.

Η Σίτι φερόταν να έχει καλύψει το ποσό της ρήτρας του, η οποία είχε ισχύ μέχρι τις 10 Ιανουαρίου στα 65 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το Athletic, τα οικονομικά δεδομένα διαφοροποιήθηκαν.

Η συμφωνία έχει κλείσει στα 62,5 εκατομμύρια λίρες, με άλλο 1,5 εκατομμύριο σε βάσει επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, ενώ, οι «cherries» κράτησαν κι ένα 10% μεταπώλησής του.

Προφανώς μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις της μετακίνησης του ποδοσφαιριστή στο Etihad...

