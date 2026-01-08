ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Άρσεναλ-Λίβερπουλ: Σούπερ ντέρμπι με φόντο την κορυφή

Άρσεναλ-Λίβερπουλ: Σούπερ ντέρμπι με φόντο την κορυφή

Άρσεναλ και Λίβερπουλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την 21η αγωνιστική της Premier League.

Ένα και καλό ματς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για την 21η αγωνιστική της Premier League. Η Άρσεναλ φιλοξενεί τη Λίβερπουλ με φόντο την κορυφή, αναζητώντας την 6η διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα (και 7η σε όλες τις διοργανώσεις), προερχόμενη από το δύσκολο «διπλό» (2-3) στην έδρα της Μπόρνμουθ. Με σκοπό να κρατήσει αποστάσεις από τους διώκτες της, ώστε να κάνει ένα ακόμη βήμα για τον τίτλο (πρώτο πρωτάθλημα μετά το 2004). Εκτός παραμένουν Καλαφιόρι, Μοσκέρα και Ντόουμαν.

Από την άλλη, η Λίβερπουλ βρίσκεται στην 4η θέση και αυτήν τη στιγμή ο ρεαλιστικός στόχος των «reds» είναι να καταφέρουν να παραμείνουν εκεί. Αφού απέχει 14 βαθμούς από την κορυφή και στο -8 από την 3η Άστον Βίλα και τη 2η Μάντσεστερ Σίτι, ενώ είναι στο +3 από την Τσέλσι. Η ομάδα του Σλοτ έχει ξεκινήσει με το… αριστερό στο 2026, μετρώντας δύο διαδοχικές ισοπαλίες. Αφού έκανε ποδαρικό με το εντός έδρας 0-0 απέναντι στη Λιντς την Πρωτοχρονιά, ενώ ήρθε 2-2 απέναντι στη Φούλαμ εκτός έδρας την Κυριακή.

Ο Σαλάχ είναι στο Μαρόκο για το Κόπα Άφρικα για λογαριασμό της Αιγύπτου και ούτως ή άλλως είναι θολό το τοπίο για το αν θα φορέσει ξανά την κόκκινη φανέλα. Ίσακ, Έντο, Λεόνι και Μπαΐτσετιτς παραμένουν τραυματίες. Ο Εκιτικέ δεν θεωρείται απόλυτα έτοιμος.

Aναλυτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

Τρίτη 06/01

Γουέστ Χαμ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2

(13' Μουρίλο αυτογκό - 55' Ντομίνγκες, 89' Γκιμπς-Γουάιτ)

Τετάρτη 07/01

Μπόρνμουθ-Τότεναμ 3-2

(22' Εβανίλσον, 36' Κρουπί, 90+5' Σεμένιο - 5' Τελ, 78' Παλίνια)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 3-0

(30', 65' Τιάγκο, 73' Γιάρμολουκ)

Κρίσταλ Πάλας-Άστον Βίλα 0-0

Έβερτον-Γουλβς 1-1

(17' Κιν - 69' Μανέ)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 1-1

(41' Χάαλαντ - 60' Μιτόμα)

Φούλαμ-Τσέλσι 2-1

(55' Χιμένες, 81' Γουίλσον - 72' Ντέλαπ)

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(13'αυτ. Χέβεν, 66' Αντονι - 50', 60' Σέσκο)

Νιουκάστλ-Λιντς 4-3

(36', 90'+12 Μπαρνς, 54' Ζοέλιντον, 90'+1 πέν. Γκιμαράες - 32',79' Ααρονσον, 45'+5 πέν. Κάλβερτ-Λιούιν)

Πέμπτη 08/01

Άρσεναλ-Λίβερπουλ (22:00)

Επόμενη αγωνιστική (21η)

Σάββατο 17/01

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μάντσεστερ Σίτι (14:30)

Τσέλσι-Μπρέντφορντ (17:00)

Λιντς-Φούλαμ (17:00)

Λίβερπουλ-Μπέρνλι (17:00)

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (19:30)

Κυριακή 18/01

Γουλβς-Νιουκάστλ (16:00)

Άστον Βίλα-Έβερτον (18:30)

Δευτέρα 19/01

Μπράιτον-Μπόρνμουθ (22:00)

sport-fm.gr 

Διαβαστε ακομη