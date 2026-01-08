Χάνει Γκάουσταντ για αρκετό διάστημα

Εκτός δράσης για αρκετό διάστημα θα παραμείνει ο Ντένις Γκάουσταντ. Ο 21χρονος Νορβηγός μεσοεπιθετικός του Άρη υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και θα μείνει εκτός για περίπου οκτώ εβδομάδες, ανατρέποντας τα σχέδια του τεχνικού επιτελείου.

Έτσι ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ είναι αναγκασμένος να πορευτεί χωρίς τον Γκάουσταντ στα επόμενα παιχνίδια, αρχής γενομένης από το σαββατιάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Λεμεσό (19:00).