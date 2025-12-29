Η αγωνιστική δραστηριότητα τού στίβου στο 2025

Έντονη ήταν η αγωνιστική δραστηριότητα στον στίβο και στο 2025, χρονιά στην οποία οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες πήραν και πάλι σχεδόν άριστα και στις εγχώριες και στις διεθνείς διοργανώσεις. Στο 2025 υπήρξαν αρκετές διεθνείς και σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, όπως τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοικτού και κλειστού στίβου, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα κάτω των 23 και κάτω των 20 ετών, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, οι Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης και άλλες... Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το 2025 και για την ΚΟΕΑΣ, καθώς διοργάνωσε μία μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, παίρνοντας τα εύσημα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Πιο αναλυτικά...

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΤΟΚΙΟ (13-21/09/2025)

Η αγωνιστική χρονιά στο 2025 ήταν μεγαλύτερη τού συνηθισμένου, εξαιτίας τού ότι υπήρχε στο μέσο Σεπτεμβρίου το 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών στο Τόκιο τής Ιαπωνίας. Ο κυπριακός στίβος απέδειξε και πάλι την ποιότητα των αθλητών και αθλητριών του, καθώς εξασφάλισαν πανάξια την πρόκρισή τούς, μέσω της πολύ δύσκολης διαδικασίας τής παγκόσμιας κατάταξης, έξι αθλητές μας!!! Ο Μίλαν Τράικοβιτς δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στο Τόκιο, όμως εκεί βρέθηκαν πέντε αθλήτριές μας, οι οποίες κράτησαν ψηλά την κυπριακή σημαία, στην κορυφαία διοργάνωση της χρονιάς.

Η Ελένα Κουλιτσένκο πέρασε στον τελικό τού ύψους, καταγράφοντας την 11η κυπριακή συμμετοχή σε έναν τελικό Παγκόσμιου Πρωταθλήματός μας. Στη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στις κορυφαίες άλτριες τού ύψους στον κόσμο, η Κουλιτσένκο κατέλαβε την 9η θέση με 1,93. Αρκετά καλή παρουσία είχε και η Ολίβια Φωτοπούλου, η οποία πέρασε με το σπαθί της στα ημιτελικά των 200μ., καταλαμβάνοντας την 21η θέση με 23.02. Οι άλλες εκπρόσωποί μας, Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος), Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) και Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος), παρά την καλή προσπάθειά τους δεν πέρασαν στον τελικό του αγωνίσματός τους.

Συνοπτικά τα κυπριακά αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών ήταν:

Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,93μ. 9/36 - ΤΕΛΙΚΟΣ

Ολίβια Φωτοπούλου (200μ.) 23.02 21/47 - Ημιτελικά

Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) Δ.Κ.Ε. -/36

Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,25μ. 30/34

Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) 66,20μ. 32/36

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ, ΝΑΝΤΖΙΝΓΚ (21-23/03/2025)

Στη μακρινή πόλη Ναντζίνγκ τής Κίνας διοργανώθηκε το 20ό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, στο οποίο ο κυπριακός στίβος εκπροσωπήθηκε από την Ελένα Κουλιτσένκο στο άλμα σε ύψος. Σε συμμετοχή 10 αθλητριών και σε απευθείας τελικό, η νεαρή πρωταθλήτριά μας, η οποία ταξίδεψε από την Τζιόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής όπου σπούδαζε, κατέλαβε την 7η θέση με 1,92μ. Η Κουλιτσένκο έγινε η πρώτη γυναίκα αθλήτριά μας που λαμβάνει μέρος σε τελικό σε Παγκόσμιο Κλειστού, θυμίζοντας ότι ο καταπληκτικός Κυριάκος Ιωάννου έχει ένα χάλκινο μετάλλιο στο ύψος (2008) σε δύο τελικούς και ο εξαιρετικός Μίλαν Τράικοβιτς τρεις παρουσίες σε τελικό στα 60μ. με εμπόδια (καλύτερη η 7η θέση το 2022).

Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,93μ. 7/10

(απευθείας τελικός)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ, ΑΠΟΥΛΝΤΟΡΝ (6-9/03/2025)

Οι δίδυμες αδελφές Φωτοπούλου, Ολίβια και Φίλιππα, εκπροσώπησαν τον κυπριακό στίβο στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, το οποίο φιλοξένησε η Ολλανδία στην πόλη Άπουλντορν. Ήταν η 3η συνεχόμενη παρουσία των διδύμων Φωτοπούλου σε Ευρωπαϊκό Κλειστού, κάτι που αποδεικνύει τη σταθερή παρουσία τους στις κορυφαίες αθλήτριες τής Ευρώπης. Πρώτη αγωνίστηκε η Φίλιππα Φωτοπούλου στον προκριματικό τού μήκους, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση από 18 συμμετέχουσες, με 6,41μ. Να σημειώσουμε ότι, σε αντίθεση με τον ανοικτό στίβο, στον κλειστό στίβο προκρίνονται για τον τελικό οι 8 και όχι οι 12 καλύτερες των προκριματικών. Η Ολίβια Φωτοπούλου έτρεξε την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης στον πρώτο γύρο των 60μ., τερματίζοντας στην 7η θέση της τρίτης σειράς με 7.36, καταλαμβάνοντας συνολικά την 34η θέση από 40 συμμετέχουσες.

Ολίβια Φωτοπούλου (60μ.) 7.36 34/40

Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,41μ. 12/18

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΙΨΕΩΝ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ (15-16/03/2025)

Σε πλήρη εγρήγορση βρισκόταν στο μέσο Μαρτίου 2025 ολόκληρο το οικοδόμημα τής ΚΟΕΑΣ, καθώς για πρώτη φορά φιλοξενήσαμε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων. Στις εγκαταστάσεις τού Εθνικού Σταδίου Στίβου ΓΣΠ στη Λευκωσία είδαμε από κοντά να αγωνίζονται τα κορυφαία ονόματα στις ρίψεις στην Ευρώπη, Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρωταθλητές Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από κάθε άποψη για την Οργάνωση, τη φιλοξενία και την όλη διοργάνωση ενός απαιτητικού διημέρου με γεμάτο πρόγραμμα από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα. Η υπερβολική ζέστη που επικρατούσε το διήμερο 15 και 16 Μαρτίου 2025, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 30οC, δυσκόλεψε κάπως τούς αθλητές και τις αθλήτριες, αφού κάποιοι έφτασαν στο νησί μας από θερμοκρασίες κοντά στους 00C, όμως οι επιδόσεις στα περισσότερα αγωνίσματα ήταν εξαιρετικές. Να θυμίσουμε στους φίλους τού στίβου ότι και τον ερχόμενο Μάρτιο (14-15 Μαρτίου 2026), θα μπορούν να απολαύσουν από κοντά τούς κορυφαίους αθλητές ρίψεων στην Ευρώπη, καθώς η Κύπρος θα διοργανώσει και το 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων...

Σε ό,τι αφορά τις κυπριακές συμμετοχές, αυτές τα πήγαν αρκετά καλά υπό τις περιστάσεις, και είχαμε τη χαρά να πανηγυρίσουμε το πρώτο μας χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, το οποίο κατέκτησε ο Ιωσήφ Κεσίδης στη σφυροβολία κάτω των 23 ετών, με 72,96μ., που ήταν τότε παγκύπριο ρεκόρ Κ23, το οποίο βελτίωσε αργότερα στη χρονιά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ, ΜΑΡΙΜΠΟΡ (28-29/06/2025)

Μία από τις πιο δύσκολες αποστολές τους, ως Εθνική Ομάδα, είχαν οι αθλητές και οι αθλήτριές μας στο φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων Β΄ Κατηγορίας, το οποίο φιλοξένησε η Σλοβενία στο Μάριμπορ. Όλοι τους έδωσαν τον καλύτερο εαυτός τους και προσπάθησαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να κρατήσουν την Εθνική μας στη Β΄ Κατηγορία. Δυστυχώς, παρά την τεράστια προσπάθεια μίας νεανικής ομάδας, δεν αποφύγαμε τον υποβιβασμό, καταλαμβάνοντας τη 14η θέση, σε σύνολο 16 ομάδων. Όμως, όπως φάνηκε πρόσφατα, αυτή η υπερπροσπάθεια ανταμείφθηκε, αφού, θα αγωνιστούμε και το 2027 στη Β΄ Κατηγορία, εξαιτίας τού ότι η διοργανώτρια των Ευρωπαϊκών Αγώνων Τουρκία, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσεται και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων του 2027, θα πρέπει υποχρεωτικά να αγωνιστεί στην Α΄ Κατηγορία. Η Τουρκία, η οποία έμεινε στη Β΄ Κατηγορία, προάγεται στην Α΄ και την άδεια θέση της την καταλαμβάνει η Κύπρος, ως η 14η τής Β΄ Κατηγορίας!!! Είδηση που χαροποίησε όλους τους φίλους τού κυπριακού στίβου.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι στο Μάριμπορ, είναι χαρακτηριστικό τής πολύ καλής προσπάθειας που κατέβαλαν οι αθλητές και οι αθλήτριές μας, το ότι καταγράφηκαν τρία νέα παγκύπρια ρεκόρ, τα δύο από τη Βαλεντίνα Σάββα στη σφυροβολία, ένα γυναικών και ένα γυναικών Κ23, με 69,56μ. και το τρίτο από τη μικτή ομάδα 4Χ400μ., με τούς Μάρκο Αντωνιάδη, Θέκλα Αλεξάνδρου, Παΐσιο Δημητριάδη και Καλλιόπη Κουντούρη, με 3:25.49! Επιπρόσθετα, εννέα (9) αθλητές και αθλήτριές μας κατέγραψαν την κορυφαία επίδοση στην καριέρα τους και μπράβο που το έκαναν στην πιο σημαντική διοργάνωση για την εθνική μας ομάδα.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: (1) Βέλγιο 451,5, (2) Σλοβενία 402,5, (3) Νορβηγία 400, (4) Τουρκία 382, (5) Ιρλανδία 349, (6) Δανία 335, (7) Αυστρία 318, (8) Κροατία 308,5, (9) Σλοβακία 304,5, (10) Ρουμανία 285, (11) Εσθονία 266,5, (12) Ισραήλ 258,5, (13) Σερβία 253, (14) Κύπρος 245,5, (15) Βουλγαρία 240,5, (16) Λετονία 212.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23, ΜΠΕΡΓΚΕΝ (17-20/07/2025)

Την κορυφαία παρουσία όλων των εποχών είχαν σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 23 ετών οι αθλητές και οι αθλήτριές μας, στο 15ο τού Μπέργκεν της Νορβηγίας, κάτι που γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία τούς φίλους τού κυπριακού στίβου για το μέλλον. Η σφυροβολία αποδείχθηκε και πάλι το «καλό μας αγώνισμα», αφού ο Ιωσήφ Κεσίδης (74,87μ.) κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και η Βαλεντίνα Σάββα το χάλκινο (70,22μ.). Μάλιστα και τα δύο σπουδαία ταλέντα μας κατέγραψαν νέα παγκύπρια ρεκόρ κάτω των 23 ετών, με τη Σάββα να βελτιώνει και το παγκύπριο ρεκόρ γυναικών, ούσα η πρώτη αθλήτριά μας που ρίχνει πάνω από τα 70 μέτρα. Η εξαιρετική συνολική παρουσία τής κυπριακής ομάδας φαίνεται και από την παρουσία πέντε Κυπρίων στους τελικούς των αγωνισμάτων τους.

Συνοπτικά, η κυπριακή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23 ήταν η ακόλουθη:

Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 74,87μ. 1/23 - ΧΡΥΣΟ

(νέο παγκύπριο ρεκόρ Κ23)

Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) 70,22μ. 3/19 - ΧΑΛΚΙΝΟ

(νέο παγκύπριο ρεκόρ γυναικών και Κ23)

Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) 1,91μ. 4/28 - ΤΕΛΙΚΟΣ

Γρηγόρης Νικολάου (τριπλούν) 15,85μ. 5/20 - ΤΕΛΙΚΟΣ

Αιμιλία Κολοκοτρώνη (σφυροβολία) 64,39μ. 9/19 - ΤΕΛΙΚΟΣ

Ανδρέας Μαχαλλεκίδης (μήκος) 7,52μ.w 13/31

Ιωσήφ - Μιχάλης Παπά (δισκοβολία) 53,96μ. 13/20

Μιχάλης Χριστοφή (ύψος) 2,13μ. 13/29

Λοΐζος Χρυσοστόμου (ύψος) 2,09μ. 17/29

Δημήτρης Χριστοφή (επί κοντώ) 5,15μ. 19/34

Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου (ακοντισμός) 48,98μ. 17/25

Χριστιάνα Έλληνα (ακοντισμός) 47,92μ. 21/25

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20, ΤΑΜΠΕΡΕ (07-10/08/2025)

Δύο προκρίσεις σε τελικό ήταν οι καλύτερες στιγμές τού κυπριακού στίβου, στο 28ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, στην πόλη Τάμπερε τής Φινλανδίας. Σε αυτές τις διοργανώσεις των μικρών ηλικιών, το πιο σημαντικό είναι η απόκτηση εμπειριών και εφοδίων για το μέλλον. Άλλωστε, και μόνο το ότι η συμμετοχή αποκτήθηκε με την επίτευξη των ορίων τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, αποτελεί επιτυχία για κάθε νεαρό αθλητή και νεαρή αθλήτρια. Την καλύτερη θέση στη διοργάνωση κατέκτησε ο Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν, ο οποίος ήταν 7ος στον τελικό τού τριπλούν, έχοντας βελτιώσει την ατομική του επίδοση στα προκριματικά. Με ατομική επίδοση πέρασε στον τελικό τής σφυροβολίας και ο Κυριάκος Καϊττάνης, καταλαμβάνοντας την 11η θέση.

Συνοπτικά, τα κυπριακά αποτελέσματα στο Ευρωπαϊκό Κ20 ήταν τα ακόλουθα:

Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν (τριπλούν) 15,57μ. 7/25 - ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριάκος Καϊττάνης (σφυροβολία) 66,85μ. 11/19 - ΤΕΛΙΚΟΣ

Μάρκος Αντωνιάδης (400μ.) 47.73 18/50 - Ημιτελικά

Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι (100μ. εμπόδια) 13.89 17/36 - Ημιτελικά

Μαριλίζα Πιττάκα (200μ.) 25.48 45/45

Χαράλαμπος Ζήνωνος (110μ. εμπόδια) 14.34 29/40

Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα (400μ. εμπόδια) 1:02.61 45/50

Μαρίνα Χατζηκώστα (δισκοβολία) 41,80μ. 20/23

Ανθή Αποστολίδου (σφυροβολία) 49,40μ. 17/20

ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΑΝΔΟΡΑ (27-31/05/2025)

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των αθλητών και αθλητριών του στίβου στους 20ούς Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης στην Ανδόρα, καθώς με τα 29 συνολικά μετάλλιά τους (11 χρυσά, 8 αργυρά, 10 χάλκινα) βοήθησαν την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή να πανηγυρίσει την πρώτη θέση στον συνολικό πίνακα των μεταλλίων (108: 36-30-42)! Στην Ανδόρα λα Βέγια καταρρίφθηκε το παγκύπριο ρεκόρ στη σκυταλοδρομία 4Χ400μ. γυναικών με 3:38.46 από τις Θέκλα Αλεξάνδρου, Σταύρη Φιλίππου, Καλυψώ Σταύρου και Καλλιόπη Κουντούρη, που ήταν και νέο ρεκόρ αγώνων. Νέο ρεκόρ αγώνων πέτυχαν επίσης, η Καλυψώ Σταύρου στα 400μ. με εμπόδια (58.62) και η μικτή ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ400μ. με 3:27.02 και την αποτελούσαν οι Μάρκος Αντωνιάδης, Θέκλα Αλεξάνδρου, Παΐσιος Δημητριάδης και Καλλιόπη Κουντούρη. Εξαιτίας τού ότι οι κυπριακές συμμετοχές ήταν πολλές θα αναφέρουμε απλώς τους αθλητές και τις αθλήτριές μας που κατέκτησαν μετάλλια και ήταν οι ακόλουθοι:

11 ΧΡΥΣΑ: Ολίβια Φωτοπούλου (100μ., 200μ.), Καλλιόπη Κουντούρη (400μ.), Καλυψώ Σταύρου (400μ. εμπόδια), Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (3.000μ. στιπλ), Ανδριάνα Παντελή (επί κοντώ), 4Χ100μ. γυναικών, 4Χ400μ. γυναικών, Κωνσταντίνος Τζιακούρης (110μ. εμπόδια), Γρηγόρης Νικολάου (τριπλούν), 4Χ400μ. μικτή.

8 ΑΡΓΥΡΑ: Θέκλα Αλεξάνδρου (400μ), Σταύρη Φιλίππου (800μ.), Δάφνη Γεωργίου (100μ. εμπόδια), Παρασκευή Θρασυβούλου (σφαιροβολία), Αμίν Χαντίρι (5.000μ., 10.000μ.), Ανδρέας Καζαμίας (επί κοντώ), Γρηγόρης Νικολάου (μήκος).

10 ΧΑΛΚΙΝΑ: Αλίσια Φίνις (5.000μ., 10.000μ.), Σταυριάνα Αδάμου (100μ. εμπόδια), Δέσποινα Χαραλάμπους (ύψος), Στεφανία Σερμπάν (επί κοντώ), Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου (ακοντισμός), Σταύρος Αυγουστίνου (200μ.), Παΐσιος Δημητριάδης (400μ.), Λοϊζος Χρυσοστόμου (ύψος), 4Χ400μ. ανδρών.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ, ΜΠΟΧΟΥΜ (21-27/07/2025)

Ακόμα μία πολυαθληματική διοργάνωση υπήρχε στο αγωνιστικό πρόγραμμα τού 2025, που ήταν οι Παγκόσμιοι Πανεπιστημιακοί Αγώνες, την ευθύνη της οποίας έχει η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (ΚΟΠΑ). Ο κυπριακός στίβος εκπροσωπήθηκε στην 32η διοργάνωση τού Ριν-Ρουρ τής Γερμανίας, με επτά (7) αθλητές και αθλήτριες, με την Ελένα Κουλιτσένκο να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ύψος και άλλους τρεις αθλητές μας να προκρίνονται στον τελικό του αγωνίσματός τους. Οι αγώνες τού στίβου διεξήχθησαν στο Μπόχουμ και τα κυπριακά αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα:

Ελένα Κουλιτσένκο (ύψος) 1,87μ. 3/24 - ΧΑΛΚΙΝΟ

Στυλιάνα Ιωαννίδου (ύψος) 1,84μ. 4/24 - ΤΕΛΙΚΟΣ

Ιωσήφ Κεσίδης (σφυροβολία) 70,78μ. 7/21 - ΤΕΛΙΚΟΣ

Αιμιλία Κολοκοτρώνη (σφυροβολία) 61,78μ. 8/25 - ΤΕΛΙΚΟΣ

Ανδρέας Μαχαλλεκίδης (μήκος) 7,22μ. 27/43

Ραφαήλ Ζαχαρία (δισκοβολία) 52,13μ. 15/20

Χριστιάνα Έλληνα (ακοντισμός) 47,43μ. 18/23

* Εξαιρετική χρονιά πραγματοποίησαν οι φοιτητές - αθλητές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς τέσσερα (4) δικά μας παιδιά προκρίθηκαν στους τελικούς Α΄ Κατηγορίας τού NCAA. Η Ελένα Κουλιτσένκο κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το χρυσό μετάλλιο στο ύψος, η Αιμιλία Κολοκοτρώνη ήταν 9η και η Βαλεντίνα Σάββα 10η στη σφυροβολία, ενώ ο Ιωσήφ - Μιχάλης Παπά κατέκτησε τη 17η θέση στη δισκοβολία.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ, ΒΟΛΟΣ (26-27/07/2025)

Ένα από τα καλύτερα Βαλκανικά Πρωταθλήματα Στίβου Ανδρών - Γυναικών των τελευταίων χρόνων διεξήχθη στο 2025 και αυτό εξαιτίας τού ότι επέστρεψε στη χώρα που γέννησε τούς Ολυμπιακούς Αγώνες, την Ελλάδα. Στον Βόλο, ο κυπριακός στίβος εκπροσωπήθηκε από 21 αθλητές και αθλήτριες, με τα αποτελέσματα να είναι αρκετά θετικά, με μετάλλια και ατομικές επιδόσεις. Η Κύπρος κατέκτησε συνολικά πέντε (5) μετάλλια, δύο (2) αργυρά και τρία (3) χάλκινα. Τα δύο ασημένια μετάλλια κατέκτησαν οι δίδυμες Φωτοπούλου, με την Ολίβια στα 200μ. και τη Φίλιππα στο μήκος. Τα χάλκινα κατέκτησαν οι Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια), Γρηγόρης Νικολάου (τριπλούν) και Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία).

* Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Εφήβων / Νεανίδων υπήρχαν θετικά αποτελέσματα από τους νεαρούς αθλητές / αθλήτριες, με τον Ες Μπάμπα Σοράι να κερδίζει την καλύτερη θέση, την 4η, στα 800μ.

* Στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα Κλειστού Στίβου, η Φίλιππα Φωτοπούλου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο μήκος, στην κατηγορία Ανδρών / Γυναικών, ενώ στους Έφηβους / Νεάνιδες, ο Μάρκος Αντωνιάδης (400μ.) και Μαρίνα Χατζηκώστα (σφαιροβολία) σημείωσαν νέα παγκύπρια ρεκόρ Κ20.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΟΤΗΤΑΣ, ΣΚΟΠΙΑ (20-26/07/2025)

Από τις σημαντικές διοργανώσεις στις μικρές ηλικίες (15-17 χρόνων) είναι το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας, το οποίο στο 2025 φιλοξένησαν τα Σκόπια. Ο κυπριακός στίβος κράτησε και πάλι ψηλά τη σημαία μας, κατακτώντας τα 2/3 των μεταλλίων, σε διοργάνωση την ευθύνη της οποίας έχει η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Στα 18 Ευρωπαϊκά Ολυμπιακά Φεστιβάλ Νεότητας, που διεξήχθησαν από το 1991 έως σήμερα, η Κύπρος πανηγύρισε συνολικά 21 μετάλλια, τα 18 από τα οποία τα πρόσφερε ο στίβος, με 6 χρυσά, 6 αργυρά και 6 χάλκινα, ενώ συγκομιδή τριών χάλκινων είχε το τζούντο!!! Στα Σκόπια ο κυπριακός στίβος εκπροσωπήθηκε από εννέα (9) αθλητές και αθλήτριες, με τον Αλέξανδρο Γκαμράουι να κατακτά το χρυσό στη σφυροβολία (78,32μ.) και τη Μαρίνα Χατζηκώστα το χάλκινο στη δισκοβολία (47,41μ.).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ Κ15, ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ (04-14/04/2025)

«Πρόδρομος» των μεγάλων διοργανώσεων είναι και οι παγκόσμιοι σχολικοί αγώνες, στους οποίους την ευθύνη έχει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και διεξάγονται υπό τη σκέπη τής Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικών Αθλημάτων (ISF). Φέτος, η πόλη Ζλάτιμπορ τής Σερβίας φιλοξένησε την Παγκόσμια Γυμνασιάδα κάτω των 15 ετών, στην οποία ο κυπριακός στίβος εκπροσωπήθηκε από εννέα (9) αθλητές και αθλήτριες. Το μέλλον τού κυπριακού στίβου απέδειξε και πάλι την αξία του, σε ακόμα μία πολυαθληματική διοργάνωση, κατακτώντας πέντε (5) μετάλλια (1-2-2), από τους:

ΧΡΥΣΟ: Ευανθία Μονιάτη (800μ.) 2:15.24.

ΑΡΓΥΡΑ (2): Μαριλένα Παπανικολάου (μήκος) 5,65μ., Σιον Ογκμπούτου (σφαιροβολία) 17,02μ.

ΧΑΛΚΙΝΑ (2): Μάριος Παναγιώτου (100μ.) 11.19, Σέργιος Καρτούδης (ακοντισμός) 55,83μ.

EKO CYPRUS INTERNATIONAL ATHLETICS MEETING, ΛΕΜΕΣΟΣ (23/05/2025)

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η ΚΟΕΑΣ διοργανώνει το δικό της διεθνές μίτινγκ, το οποίο ανήκει στα χάλκινα τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Στις 23 Μαΐου 2025, στο Τσίρειο Στάδιο τής Λεμεσού, και στην παρουσία περίπου 4.000 Κύπριων φιλάθλων, υποδεχθήκαμε δύο από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο και στον Ελληνισμό, τούς Ολυμπιονίκες Μιλτιάδη Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή, οι οποίοι ανταπέδωσαν την αγάπη τού κόσμου και με τις επιδόσεις τους και με τις φωτογραφίες που έβγαλαν. Αγωνιστικά, καταγράφηκαν τρία (3) νέα ρεκόρ αγώνων από τον Εμμανουήλ Καραλή, με 5,80μ. στο επί κοντώ, τον Βολοντιμίρ Μίσλιβτσιουκ στη σφυροβολία με 76,13μ. και τη Γιούλια Τσιουματσένκο στο ύψος με 1,85μ.

CYPRUS ROAD RACES GRAND PRIX

Οι φίλοι των αγώνων σε δημόσιο δρόμο, που είναι πάρα πολλοί, εδώ και κάποια χρόνια έχουν πέντε αγώνες ετησίως για να αγωνιστούν, αφού τα αποτελέσματά τους αναγνωρίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, τα Cyprus Road Races Grand Prix. Στο 2025 πραγματοποιήθηκαν και πάλι με μεγάλη επιτυχία σε πέντε Δήμους τής Ελεύθερης Κύπρου, Λάρνακας, Στροβόλου, Παραλιμνίου - Δερύνειας, Αμαθούντας και Πάφου οι αγώνες τής ΚΟΕΑΣ, της Αστυνομίας Κύπρου και της Εθνικής Φρουράς, οι οποίοι φέτος ήταν αφιερωμένοι στα 50χρονα τής Πορείας Χριστοδούλας και τα καθαρά έσοδα τού παιδικού δρόμου δόθηκαν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις και ειδικά τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών, διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία, με τον Γυμναστικό Σύλλογο Ολύμπια Λεμεσού να τις κερδίζει για ακόμα μία χρονιά όλες! Επίσης, διεξήχθησαν τα «Μάτσεια», τα «Λανίτεια», το Χειμερινό Ρίψεων, οι Αγώνες 25ης Μαρτίου, διάφορες ημερίδες, οι Σχολικοί Αγώνες Λυκείων και Γυμνασίων, ενώ φιλοξενήσαμε και τη Συνάντηση Κύπρου - Ελλάδας κάτω των 18 ετών.

* Να θυμίσουμε ότι, στο 2025 σημειώθηκαν 29 νέα παγκύπρια ρεκόρ, για τα οποία σας ενημερώσαμε πρόσφατα.