Μπαρτζώκας: «Να μην υποτιμήσουμε την Μπάγερν»

Στην επιστροφή του Μιλουτίνοφ, αλλά και στις δυσκολίες του αγώνα με την Μπάγερν αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη media day του Ολυμπιακού. Αναλυτικά: 

Για τον Μιλουτίνοφ: «Γυρίζει ο Μιλουτίνοφ οι υπόλοιποι έχουν μπει σε κανονικές προπονήσεις και θα αποφασίσουμε αύριο ποιοι θα παίξουν. Ο Τζόουνς θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Αμφίβολος και ο Νιλικίνα».

Για τον Τζόουνς: «Έπαιζε κανονικά παιχνίδια και βρίσκεται σε καλή Κατάσταση. Θέλουμε να μπει άμεσα, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα. Μια ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει με την Καρδίτσα, αλλά θα σας ενημερώσει η ομάδα».

Για το πλάνο με την Μπάγερν: «Παίζει καλά. Έχει αλλάξει φιλοσοφία. Έχει δύο ψηλούς που είναι καλοί αμυντικοί και mobile και έχει σαν ομάδα άλλη εικόνα. Ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος, προέρχονται από νίκη και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο. Δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν γιατί έτσι θα έρθουν καλά αποτελέσματα. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι».

Για την επιστροφή των τραυματιών και τα νέα δεδομένα στο ρόστερ: «Κανένας προπονητής δεν θέλει να μπαίνουν και να βγαίνουν παίκτες. Το ρόστερ μας είναι αξιόλογο. Θέλουμε πολλή δουλειά. Καλύτερα να κοιτάμε τι θα κάνουμε αύριο και μετά θα διαχειριστούμε τι θα κάνουμε μέρα. Νιώθω ότι έχουμε πολύ καλό ρόστερ και καλό υλικό με παίκτες που θέλουν να παίξουν τι μπάσκετ μας. Όταν είναι πολλοί οι παίκτες μειώνονται τα λεπτά συμμετοχής. Όλοι θα έχουν χρόνο συμμετοχής και θα είναι σημαντικοί».

Για την αισιοδοξία που υπάρχει πλέον μετά από μια περίοδο προβληματισμού: «Είμαι Έλληνας και ξέρω τη νοοτροπία των Ελλήνων. Και οι Ολυμπιακοί είναι ακόμα πιο έντονοι. Αν ήμουν ξένος δεν θα διάβαζα. Κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επηρεαζόμαστε».

 

 

