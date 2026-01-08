Θεσμικός χορηγός στο Cyprus Road Races Grand Prix ο ΚΟΑ

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά η ΚΟΕΑΣ, η Αστυνομία Κύπρου και η Εθνική Φρουρά διοργανώνουν τους αγώνες σε δημόσιο δρόμο Cyprus Road Races Grand Prix, με σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί για μια πιο ασφαλή κοινωνία».

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε για την παρουσίαση των αγώνων την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού εκπροσώπησε η Αντιπρόεδρος Κάλλη Χατζηιωσήφ.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν, όπως κάθε χρόνο, στις πέντε ελεύθερες επαρχίες του νησιού και φέτος είναι αφιερωμένοι στο Ίδρυμα «Νικόλας Ζωή», στο οποίο θα διατεθούν τα έσοδα για ενίσχυση των προσπαθειών εξεύρεσης θεραπείας για την καταπολέμηση του παιδικού σαρκώματος.

«Ως Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είμαστε πάντα στο πλευρό σας και σας στηρίζουμε σε κάθε προσπάθειά σας. Βρισκόμαστε σε παράλληλη πορεία αφενός για τη βελτίωση του αγωνιστικού αθλητισμού και αφετέρου για την προώθηση του κοινωνικού αθλητισμού. Ο ΚΟΑ ενισχύει και τα Cyprus Road Races Grand Prix, μέσω του προγράμματoς Be Active, το οποίο προωθεί την αθλητική δραστηριότητα στους ενεργούς πολίτες κάθε ηλικίας», σημείωσε στο χαιρετισμό της η Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ, η οποία απευθυνόμενη στην Πρόεδρο του Ιδρύματος «Νικόλας Ζωή» Αλεξία Ποταμίτου είπε: «Την απώλειά σου την έκανες προσφορά, δείχνοντας πόσο τεράστια είναι η ψυχική σου δύναμη, αλλά και η ποιότητά σου ως άνθρωπος».