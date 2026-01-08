ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κακός χαμός στην Τότεναμ: Οπαδοί εναντίον παικτών και Ρομέρο εναντίον διοίκησης

Κακός χαμός στην Τότεναμ: Οπαδοί εναντίον παικτών και Ρομέρο εναντίον διοίκησης

Η ήττα από την Μπόρνμουθ δημιούργησε περαιτέρω προβλήματα στην Τότεναμ, με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας να τα βάζουν με τους οπαδούς.

Η Μπόρνμουθ επικράτησε με 3-2 της Τότεναμ, με ανατροπή και επέστρεψαν στις νίκες, μετά από 11 παιχνίδια. Ο Σεμένιο πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 94' και υπέγραψε τη νίκη της ομάδας του, στο τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της!

Το εν λόγω αποτέλεσμα έκανε τα πράγματα στους Λονδρέζους ακόμα χειρότερα, με τον κόσμο να ξεσπάει εναντίον των παικτών και του Τόμας Φρανκ, ο Δανός έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών, ενώ και οι ποδοσφαιριστές δεν έμειναν στο απυρόβλητο. Ωστόσο, η ένταση της στιγμής έκανε μερικούς από τους αθλητές να απαντήσουν.

Συγκεκριμένα, ο Μίκι Φαν ντε Φεν καυγάδισε με μερικούς εξ αυτών, με τους Γκουλιέλμο Βικάριο και Ζοάο Παλίνια να προσπαθήσουν να δράσουν ως «πυροσβέστες». Λίγο αργότερα και ενώ οι παίκτες της Τότεναμ είχαν αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, ο αρχηγός των «σπιρουνιών», Κρίστιαν Ρομέρο εξέδωσε ανακοίνωση, όπου τα έβαλε με την διοίκηση.

Αναλυτικότερα, ο διεθνής κεντρικός αμυντικός δημοσίευσε μια φωτογραφία του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με το περιβραχιόνιο των κυπελλούχων Ευρώπης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με την λεζάντα:

«Συγγνώμη σε όλους τους φιλάθλους που μας ακολουθούν παντού, που είναι πάντα εκεί και θα συνεχίσουν να είναι. Εμείς φέρουμε την ευθύνη, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Αλλά θα συνεχίσουμε να την αντιμετωπίζουμε και να προσπαθούμε να γυρίσουμε την κατάσταση, για εμάς και για τον σύλλογο.

Σε στιγμές όπως αυτή, θα έπρεπε άλλοι να βγαίνουν να μιλάνε, αλλά δεν το κάνουν, όπως συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Εμφανίζονται μόνο όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, για να πουν λίγα ψέματα.

Εμείς θα μείνουμε εδώ, δουλεύοντας, ενωμένοι και δίνοντας τα πάντα για να αλλάξουμε τα πράγματα. Ιδιαίτερα σε στιγμές όπως αυτή, το να κρατάς χαμηλό προφίλ, να δουλεύεις πιο σκληρά και να προχωράς όλοι μαζί, είναι μέρος του ποδοσφαίρου.

Όλοι μαζί, θα είναι πιο εύκολο».

Aξίζει να αναφέρουμε ότι τόσο ο Πέδρο Πόρο, όσο και ο Ριτσάρλισον απάντησαν στο ποστ του Αργεντινού δείχνοντας ότι βρίσκονται στην ίδια «σελίδα» με τον 27χρονο.

