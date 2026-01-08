ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα ποδοσφαιρική «στέγη» για τον Γιώργο Πετράκη

Την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιώργο Πετράκη ανακοίνωσε ο Ηρακλής.

Και επίσημα νέος προπονητής του Ηρακλή ο Γιώργος Πετράκης.

Ο Κρητικός τεχνικός, αντικατέστησε τον Νεμπόισα Βίγκνιεβιτς, και έφερε μαζί του και τους άμεσους συνεργάτες του, Νίκο Σουργιά (βοηθός) και Λάζαρο Βαρδάκη (γυμναστής).

Ο νέος προπονητής του «Γηραιού» θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο (10/1) στο ντέρμπι με τη Νίκη Βόλου στην πόλη της Μαγνησίας.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.Στο τεχνικό επιτελείο θα συμμετέχουν οι:

Νικόλαος Σουργιάς – Βοηθός ΠροπονητήΛάζαρος Βαρδάκης – Προπονητής Φυσικής ΚατάστασηςΟ Γιώργος Πετράκης ανήκει στη νέα γενιά Ελλήνων προπονητών, με σύγχρονη ποδοσφαιρική φιλοσοφία, επαγγελματισμό και ισχυρό κίνητρο για διάκριση. Είμαστε βέβαιοι ότι, μαζί με τους συνεργάτες του, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια της ομάδας μας για σταθερότητα, βελτίωση και αγωνιστική πρόοδο.Καλωσορίζουμε τον Γιώργο Πετράκη, τον Νικόλαο Σουργιά και τον Λάζαρο Βαρδάκη στην οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ και τους ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα «κυανόλευκα».

 

Ελλαδα

Διαβαστε ακομη