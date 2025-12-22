ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βραβεία ΠΣΑΤ: Ο Εμμανουήλ Καραλής κορυφαίος αθλητής της χρονιάς

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής για το 2025 στα ετήσια βραβεία του ΠΣΑΤ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής το 2025 πραγματοποίησε τον κορυφαία μέχρι τώρα χρονιά στην καριέρα του, ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, το χρυσό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, ενώ ανέβασε το πανελήνιο ρεκόρ στα 6.08μ.

Έτσι ο Καραλής αναδείχθηκε αθλητής της χρονιάς, ενώ στην τελική τριάδα ήταν επίσης ο Γιάννης Αντεντοκούμπο και ο Στέφανος Ντούσκος.

«Ευχαριστώ πολύ τον ΠΣΑΤ, πριν από 10 χρόνια αναδείχθηκα κορυφαίος ανερχόμενος αθλητής. Πίσω μου υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα που δουλεύει για εμένα. Θέλω να βελτιώνομαι, υπάρχει πίστη, οι άνθρωποί μου πιστεύουν σε εμένα, το σημαντικό είναι να απολαμβάνω την κάθε στιγμή», είπε μεταξύ άλλων ο «Μανόλο».

«Τον ευχαριστώ που με επέλεξε να διαχειριστώ την αθλητική του σταδιοδριμία» είπε φανερά συγκινημένος ο πατέρας του κι ένας από τους προπονητές του, Χάρης Καραλής.

