«Αποφασιστικά ο Παναθηναϊκός για τον Αντίνο»

Αργεντινός δημοσιογράφος αναφέρει ότι οι πράσινοι κινούνται αποφασιστικά για την απόκτηση του Αντίνο έχοντας καταθέσει την καλύτερη πρόταση σε ομάδα και παίκτη.

Τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή για τον Αντίνο και τον Παναθηναϊκό συνεχίζονται. Το τελευταίο από αυτά παρουσιάζει και πάλι τους πράσινους σε θέση ισχύος για την απόκτηση του παίκτη. Ωστόσο έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτός που μεταφέρει τις πληροφορίες είναι ένας δημοσιογράφος που ασχολείται αποκλειστικά με το ρεπορτάζ της Ρίβερ Πλέιτ.

Ο Χερμάν Μπαλκάρκε αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη προσφορά τόσο στην ομάδα του Σαντίνο Αντίνο, τη Γοδόι Κρους όσο και στον παίκτη.

«Ο Παναθηναϊκός προχωρά αποφασιστικά για την απόκτηση του Αντίνο σε δύο άξονες. Με μία προσφορά ανώτερη (των άλλων) προς τη Γοδόι Κρους και άλλη μια αντίστοιχη για τον εξτρέμ», αναφέρει αρχικά και συνεχίζει:

«Η πρόταση της Ρίβερ ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια δολάρια συν άλλα δύο εκατομμύρια σε μπόνους, και με ποσοστό μεταπώλησης», προσθέτει.

Ο Μπαλκάρκε κάνει γνωστή την πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ για τον παίκτη έχοντας τονίσει όμως νωρίτερα ότι οι πράσινοι έχουν καταθέσει σαφώς καλύτερη προσφορά από αυτή.

