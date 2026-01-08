ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Βάργκα σε φουλ ρυθμούς η ΑΕΚ, επιστροφές και ερωτηματικά ενόψει Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Βάργκα σε φουλ ρυθμούς η ΑΕΚ, επιστροφές και ερωτηματικά ενόψει Άρη

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα μπήκε δυναμικά στο πρόγραμμα της ΑΕΚ, ενώ οι επιστροφές παικτών μειώνουν τα προβλήματα για τον Νίκολιτς ενόψει του αγώνα με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της με φόντο την επανέναρξη της Stoiximan Super League και το παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τα νέα από τα Σπάτα να παρουσιάζουν μικτή εικόνα, αλλά και σημάδια σταδιακής ομαλοποίησης.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, έδειξε από την πρώτη στιγμή διάθεση να μπει άμεσα στο κλίμα. Ο Ούγγρος διεθνής επιθετικός συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα, ακολούθησε πλήρεις ρυθμούς και έδειξε καλά στοιχεία στην επαφή με την μπάλα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο τεχνικό επιτελείο. Παρότι ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς της Κυριακής, θεωρείται δεδομένο πως θα βρίσκεται στην αποστολή.

Παράλληλα, σημαντικό είναι το γεγονός ότι λύνονται σταδιακά τα αγωνιστικά προβλήματα που ταλαιπώρησαν την ομάδα πριν από τη διακοπή. Ο Αρόλντ Μουκουντί επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, ενώ και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς βγήκε από τη λίστα των τραυματιών, γεγονός που αυξάνει τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Αντίθετα, ακόμη σε καθεστώς προσεκτικής διαχείρισης βρίσκονται οι Ζίνι και Πιερό. Αμφότεροι μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους, ωστόσο οι πιθανότητες να δηλώσουν «παρών» στο παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής έχουν μειωθεί, καθώς το τεχνικό τιμ δεν θέλει να ρισκάρει υποτροπή, ενόψει και του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

Η σημερινή και η αυριανή προπόνηση αναμένεται να δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις τελικές αποφάσεις, με τον Νίκολιτς να καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά τις επιστροφές, αλλά και να ενσωματώσει σταδιακά τον Βάργκα, ώστε η ΑΕΚ να παρουσιαστεί έτοιμη σε ένα παραδοσιακά δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτάθλημα Futsal: Νίκες για ΑΕΛ και Ομόνοια, 4-4 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Άλλοι θα μπουν, άλλοι θα βγουν...

ΑΕΛ

|

Category image

Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με άλλη δυναμική για να πλησιάσει κι άλλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχη στο Λεμεσιανό ντέρμπι η ΑΕΛ, επιβλήθηκε του Απόλλωνα με 9-0

Φούτσαλ

|

Category image

Η Ντουμπάι σόκαρε τη Φενερμπαχτσέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Νοκ-άουτ για τρεις μήνες ο Κούντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα «πιτς» για ένα μήνα ο Ρόσα - Απέφυγε τα χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέσσερα βρήκαν κάτοχο, έμειναν άλλα τέσσερα - Το πανόραμα των «16» του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Κωστή: «Κάναμε τα πάντα, όμως μας πλήγωσαν οι στημένες φάσεις»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σχεδόν κομπλέ στη Λεμεσό η Ομόνοια - Η αποστολή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Τα εφτά γκολ, οι ανατροπές και η πρόκριση θρίλερ της Ομόνοια Αραδίππου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Σατσιάς: «Μια ομάδα που χαίρεσαι να την βλέπεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Με ανατροπή στην ανατροπή τα «περιστέρια»... πέταξαν στους «8» σε ανεπανάληπτη ματσάρα στο ΓΣΠ!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη