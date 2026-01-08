Με Βάργκα σε φουλ ρυθμούς η ΑΕΚ, επιστροφές και ερωτηματικά ενόψει Άρη

Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της με φόντο την επανέναρξη της Stoiximan Super League και το παιχνίδι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τα νέα από τα Σπάτα να παρουσιάζουν μικτή εικόνα, αλλά και σημάδια σταδιακής ομαλοποίησης.

Ο Μπαρνάμπας Βάργκα, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, έδειξε από την πρώτη στιγμή διάθεση να μπει άμεσα στο κλίμα. Ο Ούγγρος διεθνής επιθετικός συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα, ακολούθησε πλήρεις ρυθμούς και έδειξε καλά στοιχεία στην επαφή με την μπάλα, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο τεχνικό επιτελείο. Παρότι ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς της Κυριακής, θεωρείται δεδομένο πως θα βρίσκεται στην αποστολή.

Παράλληλα, σημαντικό είναι το γεγονός ότι λύνονται σταδιακά τα αγωνιστικά προβλήματα που ταλαιπώρησαν την ομάδα πριν από τη διακοπή. Ο Αρόλντ Μουκουντί επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, ενώ και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς βγήκε από τη λίστα των τραυματιών, γεγονός που αυξάνει τις επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς.

Αντίθετα, ακόμη σε καθεστώς προσεκτικής διαχείρισης βρίσκονται οι Ζίνι και Πιερό. Αμφότεροι μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους, ωστόσο οι πιθανότητες να δηλώσουν «παρών» στο παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής έχουν μειωθεί, καθώς το τεχνικό τιμ δεν θέλει να ρισκάρει υποτροπή, ενόψει και του απαιτητικού προγράμματος που ακολουθεί.

Η σημερινή και η αυριανή προπόνηση αναμένεται να δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις τελικές αποφάσεις, με τον Νίκολιτς να καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά τις επιστροφές, αλλά και να ενσωματώσει σταδιακά τον Βάργκα, ώστε η ΑΕΚ να παρουσιαστεί έτοιμη σε ένα παραδοσιακά δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.

sport-fm.gr