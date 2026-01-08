ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι... παραξενιές του Μέσι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι... παραξενιές του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο «Luzu TV» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα, όπως η καθημερινότητά του, τα πράγματα που τον ενοχλούν τακτικά, ένα νέο project που ονομάζεται «το Κύπελλο Μέσι» και άλλες προσωπικές ιστορίες.

«Τώρα, δεν κάνω θεραπεία, παλαιότερα συνήθιζα να κάνω θεραπεία. Έχω αλλάξει πολύ. Από αθλητικής άποψης, μιλάω πολύ με τον πατέρα μου. Υπό αυτή την έννοια, ήταν πάντα σαν πατρική φιγούρα για εμένα», αποκάλυψε ο 38χρονος «pulga» και πρόσθεσε:

 «Η αλήθεια είναι ότι είμαι... παράξενος. Μου αρέσει να είμαι μόνος, μου αρέσει η μοναχικότητα. Με τα τρία αγόρια να τρέχουν παντού, τελικά με επηρεάζει και απολαμβάνω τις στιγμές. Νομίζω ότι η Αντονέλα (σ.σ. η σύντροφος του) μπορεί να πει περισσότερα από εμένα, αλλά η διάθεσή μου εξαρτάται από πολύ μικρά πράγματα. Οπως εάν κάτι αλλάξει θέση ή εάν αλλάξω αυτό που έπρεπε να κάνω»...

Πηγή: ΑΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτάθλημα Futsal: Νίκες για ΑΕΛ και Ομόνοια, 4-4 ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

Άλλοι θα μπουν, άλλοι θα βγουν...

ΑΕΛ

|

Category image

Σκόραρε πάλι ο Κριστιάνο - Ακόμη πιο κοντά στα 1.000 γκολ καριέρας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με άλλη δυναμική για να πλησιάσει κι άλλο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Με ενισχύσεις στο Αγρίνιο ο ΠΑΟΚ: «Μέσα» Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Τσιφτσής

Ελλάδα

|

Category image

Κυρίαρχη στο Λεμεσιανό ντέρμπι η ΑΕΛ, επιβλήθηκε του Απόλλωνα με 9-0

Φούτσαλ

|

Category image

Η Ντουμπάι σόκαρε τη Φενερμπαχτσέ

EUROLEAGUE

|

Category image

Νοκ-άουτ για τρεις μήνες ο Κούντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στα «πιτς» για ένα μήνα ο Ρόσα - Απέφυγε τα χειρότερα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τέσσερα βρήκαν κάτοχο, έμειναν άλλα τέσσερα - Το πανόραμα των «16» του κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Κωστή: «Κάναμε τα πάντα, όμως μας πλήγωσαν οι στημένες φάσεις»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σχεδόν κομπλέ στη Λεμεσό η Ομόνοια - Η αποστολή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Τα εφτά γκολ, οι ανατροπές και η πρόκριση θρίλερ της Ομόνοια Αραδίππου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Σατσιάς: «Μια ομάδα που χαίρεσαι να την βλέπεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Με ανατροπή στην ανατροπή τα «περιστέρια»... πέταξαν στους «8» σε ανεπανάληπτη ματσάρα στο ΓΣΠ!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Διαβαστε ακομη