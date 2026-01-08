Οι... παραξενιές του Μέσι

«Τώρα, δεν κάνω θεραπεία, παλαιότερα συνήθιζα να κάνω θεραπεία. Έχω αλλάξει πολύ. Από αθλητικής άποψης, μιλάω πολύ με τον πατέρα μου. Υπό αυτή την έννοια, ήταν πάντα σαν πατρική φιγούρα για εμένα», αποκάλυψε ο 38χρονος «pulga» και πρόσθεσε:

«Η αλήθεια είναι ότι είμαι... παράξενος. Μου αρέσει να είμαι μόνος, μου αρέσει η μοναχικότητα. Με τα τρία αγόρια να τρέχουν παντού, τελικά με επηρεάζει και απολαμβάνω τις στιγμές. Νομίζω ότι η Αντονέλα (σ.σ. η σύντροφος του) μπορεί να πει περισσότερα από εμένα, αλλά η διάθεσή μου εξαρτάται από πολύ μικρά πράγματα. Οπως εάν κάτι αλλάξει θέση ή εάν αλλάξω αυτό που έπρεπε να κάνω»...

Πηγή: ΑΠΕ