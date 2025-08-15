Το κρίσιμο 10ήμερο για το Τόκιο και η νέα κατάταξη

Δέκα ημέρες απομένουν για τους αθλητές και τις αθλήτριες στίβου σε όλο τον κόσμο, ώστε να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις τους και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο. Τα όρια και η περίοδος που ισχύει η παγκόσμια κατάταξη εκπνέουν τα μεσάνυκτα τής Κυριακής, 24 Αυγούστου 2025, γι’ αυτό το επόμενο 10ήμερο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο. Κάθε εξαιρετική εμφάνιση και παρουσία σε υψηλά βαθμολογημένα μίτινγκ θα είναι ευεργετική… Και να μην ξεχνάμε ότι κάποιες χώρες επέλεξαν να διεξάγουν τα εθνικά πρωταθλήματά τους στις 23 και 24 Αυγούστου και άρα μπορούν να γίνουν κάποιες ανατροπές, αφού…

Στην τελευταία ανανέωση τού «Δρόμου για το Τόκιο», την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, στην οποία λήφθηκαν υπόψη όλα τα αποτελέσματα σε διάφορες διοργανώσεις μέχρι την Τρίτη (12/08/25), τα πράγματα είναι λίγο έως πολύ τα ίδια για τους Κύπριους αθλητές και αθλήτριες. Με σχεδόν σίγουρες τέσσερις κυπριακές συμμετοχές και με άλλους τέσσερις να χρειάζεται να παλέψουν μέχρι την τελευταία στιγμή για την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Σεπτέμβρη. Η Ελένα Κουλιτσένκο έχει μπει εδώ και μέρες στην προετοιμασία της για το Τόκιο, έχοντας πολύ υψηλή θέση στο ύψος, ενώ θα πρέπει να γίνουν τεράστιες ανατροπές για να μείνουν εκτός οι Μίλαν Τράικοβιτς (110μ. εμπόδια), Βαλεντίνα Σάββα (σφυροβολία) και Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος).

Σε ό,τι αφορά τα παιδιά που θα πρέπει να τα δώσουν όλα το επόμενο 10ήμερο για να ανέβουν στην παγκόσμια κατάταξη, η Ολίβια Φωτοπούλου είναι στο μεταίχμιο των 200μ., μία εντός και μία εκτός των 48 που θα πάνε Τόκιο. Μάλιστα, το πιο «ενοχλητικό» και κάπως «βαρύ ψυχολογικά» για την Ολίβια είναι πως έχει τους ίδιους βαθμούς (1191) στην παγκόσμια κατάταξη, με την αθλήτρια που βρίσκεται στην 48η θέση. Όμως, σε αυτήν την ισοβαθμία υπερτερεί η αθλήτρια που έχει καλύτερο αποτέλεσμα, από τα πέντε που λαμβάνονται υπόψη. Γι’ αυτό και η πρωταθλήτριά μας θέλει στον επόμενο αγώνα της, να κάνει την καλύτερη φετινή της κούρσα, με χρόνο κάτω από τα 23 δεύτερα, και να ανεβάσει τον μέσο όρο της. Μακάρι…

Η Στυλιάνα Ιωαννίδου έχασε τεράστια ευκαιρία στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα για μεγάλο άλμα, που θα ανέβαζε ακόμα περισσότερο τον μέσο όρο της, αφού κέρδισε με μόλις 1,76μ., και λίγες ημέρες μετά, στο Βελιγράδι, ανέβηκε στα γνωστά της φετινά ύψη, το 1,88μ.! Για την Στυλιάνα οι βαθμοί που θα πρέπει να καλυφτούν για είσοδό της στις κορυφαίες 36 τού ύψους που θα πάνε Τόκιο, είναι αρκετοί, όμως θα κάνει ό,τι μπορεί τις επόμενες ημέρες και ό,τι βγει. Άλλωστε, δεν αποκλείεται να υπάρχουν κάποιες αθλήτριες από τις προκρινόμενες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος…

Η κυπριακή σφυροβολία των ανδρών ελπίζουμε ότι θα καταφέρει να εκπροσωπηθεί στο Τόκιο, με τους δύο κορυφαίους αθλητές μας να κάνουν αρκετά καλή χρονιά και να χρειάζονται ακόμα μία μεγάλη βολή στη διοργάνωση που θα επιλέξουν να αγωνιστούν κι ελπίζουμε να τα καταφέρουν. Ο Ιωσήφ Κεσίδης βρίσκεται για πέντε (5) θέσεις εκτός των 36 που κατέχουν αυτήν τη στιγμή το «εισιτήριο» για το Τόκιο, με τη διαφορά βαθμών να μην είναι αποτρεπτική για ανατροπή, ενώ λίγο πιο δύσκολα, αλλά όχι ακατόρθωτα, είναι τα πράγματα για τον Αλέξανδρο Πουρσανίδη…

Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους δικούς μας αθλητές και αθλήτριες, όμως αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια, γιατί με τα αποτελέσματά τους κατάφεραν να αναγράψουν το όνομά τους στις λίστες της παγκόσμιας κατάταξης «στον Δρόμο για το Τόκιο». Η αγωνιστική παρουσία στο 2025, όλων όσοι αναφέρονται στις λίστες, θα πρέπει να είναι οδηγός για ακόμα καλύτερο 2026, στο οποίο έχουν να κυνηγήσουν τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τού Μπέρμιγχαμ. Και εκεί, με αρκετά καλή προετοιμασία και «σοφή» επιλογή στα μίτινγκ, αναμένεται να υπάρχει καλή κυπριακή εκπροσώπηση… Να μην ξεχνάμε ότι στο 2026 υπάρχουν και Κοινοπολιτειακοί και Μεσογειακοί Αγώνες.

Πιο κάτω σάς παρουσιάζουμε σε πίνακες την υφιστάμενη κατάσταση στον «Δρόμο για το Τόκιο», με περισσότερη ανάλυση για το τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στη βαθμολογία για τους τέσσερις αθλητές και αθλήτριές μας, που βρίσκονται λίγο έξω από τις διαθέσιμες θέσεις τής Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν και αρκετές «κάρτες ελεύθερης συμμετοχής» οι οποίες περιορίζουν τις διαθέσιμες θέσεις, όπως για τους κατόχους του τίτλου από τη Βουδαπέστη το 2023 και τους νικητές / νικήτριες όλων των αγωνισμάτων από όλα τα ηπειρωτικά πρωταθλήματα…

Ένα δεκαήμερο έμεινε, δώστε τα όλα και ευχόμαστε να πετύχετε όλοι τον μεγάλο στόχο της χρονιάς…

ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΗΣ / ΑΘΛΗΤΡΙΑΑΓΩΝΙΣΜΑΒΑΘ.Θ.Δ.Θ.Ελένα ΚουλιτσένκοΎψος12771536 (+21)Μίλαν Τράικοβιτς110μ. εμπόδια12333240 (+8)Βαλεντίνα ΣάββαΣφυροβολία11352936 (+7)Φίλιππα Φωτοπούλου Μήκος11803136 (+5)

ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΡΙΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΗΣ / ΑΘΛΗΤΡΙΑΑΓΩΝΙΣΜΑΒΑΘ.Θ.Δ.Θ.Ολίβια Φωτοπούλου200μ.11915048 (-2)Ιωσήφ ΚεσίδηςΣφυροβολία11444136 (-5)Στυλιάνα ΙωαννίδουΎψος11444436 (-8)Αλέξανδρος ΠουρσανίδηςΣφυροβολία11334636 (-10)

Η ΚΑΤΑΞΗ ΟΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ

200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΧΩΡΑ ΒΑΘ.

(45). Γκαμπριέλα Ανάχι Σουάρες Εκουαδόρ 1 1200

(46). Αντονίκ Στράχαν Μπαχάμες 1 1196

(47). Βιτόρια Φοντάνα Ιταλία 2 1193

(48). Ντελφίν ΕνΚανσά Βέλγιο 2 1191

————————————————————————————

(49). Μπανσάντ Χεμιντά Αίγυπτος 1 1191

(50). ΟΛΙΒΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 1 1191

(51). Νικόλ Καϊσέδο Εκουαδόρ 2 1188

(πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής)

ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Θ. ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΧΩΡΑ ΒΑΘ.

(33). Μπριτ Βέρμαν Ολλανδία 1 1171

(34). Ελίζαμπεθ Πιχέλα Εσθονία 1 1169

(35). Λιλιάνα Μπατόρι Ουγγαρία 1 1165

(36). Χέλεν Τενόριο Κολομβία 1 1098!

(πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής, Νο 88 στην παγκόσμια κατάταξη, ατομική και φετινή επίδοση 1,82μ.)!

————————————————————————————–

(37). Έμιλι Γουίλαν Αυστραλία 3 1161

(38). Φατουματά Μπαλί Γουινέα 1 1157

(39). Ντέισι Αντελίνα Μπρισόν Κούβα 1 1156

(40). Γελιζαβέτα Ματβέγεβα Καζακστάν 1 1153

(41). Έλεν Έκχολμ Σουηδία 2 1149

(42). Μπιάνκα Στίχλινγκ Γερμανία 3 1146

(43). Παουλίνα Μπόρις Πολωνία 2 1145

(44). ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΠΡΟΣ 2 1144

(45). Γκλένκα Αντόνια Ολλανδία 2 1143

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΗΣ ΧΩΡΑ ΒΑΘ.

(33). Σεργκέι Μαργκίεφ Μολδαβία 1 1165

(34). Χένρι Λίπολα Φινλανδία 1 1162

(35). Μοσταφά ΕλΓκαμέλ Αίγυπτος 1 1151

(πρωταθλητής Αφρικής, Νο 45 στην παγκόσμια κατάταξη, φετινή επίδοση 73,48μ.)

(36). Άντονι Νομπίλο Νέα Ζηλανδία 1 1077!

(πρωταθλητής Ωκεανίας, Νο 96 στην παγκόσμια κατάταξη, φετινή επίδοση 69,43μ.)

—————————————————————————————-

(37). Τζερόμ Βέγκα Πουέρτο Ρίκο 1 1161

(38). Άνταμ Κέλι Εσθονία 1 1158

(39). Τζιόρτζιο Ολιβιέρι Ιταλία 1 1156

(40). Μάρσελ Λομνίκι Σλοβακία 1 1149

(41). ΙΩΣΗΦ ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 1 1144

(42). Τατσούτο Νακαγκάβα Ιαπωνία 2 1143

(43). Χαλίλ Γιλμαζέρ Τουρκία 2 1139

(44). Χίλμαρ Ορν Γιόνσον Ισλανδία 1 1139

(45). Τουόμας Σέπανεν Φινλανδία 2 1135

(46). ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΚΥΠΡΟΣ 2 1133

ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΠΩΣ ΕΩΣ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ

ΑΘΛΗΤΗΣ / ΑΘΛΗΤΡΙΑΑΓΩΝΙΣΜΑΒΑΘ.Θ.Δ.Θ.Ολίβια Φωτοπούλου100μ.11439748 (-49)Καλλιόπη Κουντούρη400μ.11368948 (-41)Σταύρη Φιλίππου800μ.11577856 (-22)Δάφνη Γεωργίου100μ. εμπόδια11638540 (-45)Καλυψώ Σταύρου400μ. εμπόδια11128940 (-49)Δέσποινα ΧαραλάμπουςΎψος102711036 (-74)Παρασκευή ΘρασυβούλουΣφαιροβολία9549136 (-55)Παρασκευή ΘρασυβούλουΔισκοβολία9259436 (-58)Αιμιλία ΚολοκοτρώνηΣφυροβολία10356936 (-33)Χριστιάνα ΈλληναΑκοντισμός9489036 (-54)Ειρήνη Τζέιν ΘεοδώρουΑκοντισμός90710736 (-71)Λοΐζος ΧρυσοστόμουΎψος10499136 (-55)Μιχάλης ΧριστοφήΎψος103510336 (-67)Δημήτρης ΧριστοφήΕπί κοντώ105010236 (-66)Γρηγόρης ΝικολάουΤριπλούν10877336 (-37)Αντρανίκ Σαρκίς ΑστζιάνΤριπλούν102911836 (-82)Πέτρος ΜιχαηλίδηςΣφαιροβολία10886536 (-29)Ιωσήφ – Μιχάλης ΠαπάΔισκοβολία10656536 (-29)Χριστόφορος ΓενεθλήΔισκοβολία10328136 (-45)Ραφαήλ ΖαχαρίαΔισκοβολία10198936 (-53)Σπύρος ΣάββαΑκοντισμός10348236 (-46)

ΒΑΘ.: Βαθμοί, Θ.: Θέση, Δ.Θ.: Διαθέσιμες Θέσεις συμμετοχής σε κάθε αγώνισμα.