Καλά αποτελέσματα για Κύπριους αθλητές στο ασημένιο μίτινγκ των Ιεροσολύμων

Επτά αθλητές και αθλήτριές μας αγωνίστηκαν χθες, 14 Αυγούστου 2025, στο «ασημένιο» διεθνές μίτινγκ στίβου στα Ιεροσόλυμα, καταγράφοντας αρκετά καλές επιδόσεις, στην πλειονότητά τους. Κι επειδή το Ισραήλ δεν απέχει και πολύ από την Κύπρο, επικρατούσαν και εκεί πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες (άρα και υγρασία), ενώ φυσούσε και πολύ έντονος άνεμος, ο οποίος στέρησε από τον Σταύρο Αυγουστίνου δύο πολύ καλές επιδόσεις...

* Από τα αποτελέσματα ξεχωρίζει η νέα ατομική επίδοση τού Μιχάλη Χριστοφή στο ύψος, με 2,18μ., που τον φέρνει στη 10η θέση όλων των εποχών στο αγώνισμα. Αξιοσημείωτο, το ότι ο 20χρονος πρωταθλητής μας ολοκλήρωσε τον αγώνα του με δανεικό δεξιό παπούτσι, το οποίο είχε δεμένο με... κολλητική ταινία!

* Η Φίλιππα Φωτοπούλου κατέλαβε τη 2η θέση στο μήκος, με καλύτερο το πρώτο άλμα της στα 6,40μ., που ήταν και το μοναδικό με κανονικό άνεμο (+1,9 μ/δ), δείχνοντας να τα βρίσκει καλύτερα με τη φόρα της και απλώς χρειάζεται λίγη περισσότερη αλτικότητα, στην προετοιμασία που θα κάνει για το Παγκόσμιο τού Τόκιο.

* Δύο αρκετά καλές κούρσες έκανε ο Σταύρος Αυγουστίνου, όμως τού τα χάλασε ο υπερβολικός άνεμος. Στην έναρξη του προγράμματος, στις 18:35, έτρεξε τα 200μ. σε 21.19 (+3,8 μ/δ), ενώ γύρω στις 20:30 έκανε καταπληκτικό 100άρι, κερδίζοντας τη 2η σειρά σε 10.42, όμως είδε έντονα απογοητευμένος τον άνεμο να είναι αντικανονικός και πάλι (+2,8 μ/δ)!!! Τα 10.42 τον κατέταξαν στην 5η θέση συνολικά.

* Η άτυχη της βραδιάς ήταν η Δάφνη Γεωργίου στα 100μ. με εμπόδια, καθώς την ώρα που άρχισε να βρίσκει την ταχύτητά της, χτύπησε δυνατά το 5ο εμπόδιο, έχασε την ισορροπία της, έκανε πιρουέτα στην προσπάθεια να περάσει το 6ο εμπόδιο και δυστυχώς προσγειώθηκε άτσαλα σε διπλανό διάδρομο, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να τερματίσει...

* Η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου έτρεξε για πρώτη φορά (επίσημα) τα 2.000μ. με φυσικά εμπόδια, και όπως ήταν λογικό κατέγραψε ατομική επίδοση με 7:04.41.

* Στο πρώτο αγώνισμα ρίψεων της ημέρας, η Παρασκευή Θρασυβούλου κατέλαβε την 6η θέση στη δισκοβολία, με καλύτερη βολή της την 4η στα 50,92μ.

* Ο τελευταίος αθλητής μας που αγωνίστηκε ήταν ο Χριστόφορος Γενεθλή στη δισκοβολία, στην οποία κατέλαβε την 5η θέση με 56,17μ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σταύρος Αυγουστίνου (100μ.) 10.42 (+2,8) 5ος

(Τερμάτισε 1ος στη Β Σειρά)

Σταύρος Αυγουστίνου (200μ.) 21.19 (+3,8) 8ος

(Τερμάτισε 1ος στη Β Σειρά)

Δάφνη Γεωργίου (100μ. εμπόδια) δεν τερμάτισε

Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου (2.000μ. στιπλ) 7:04.41 pb 6η

Φίλιππα Φωτοπούλου (μήκος) 6,40μ. (+1,9) 2η

(6,40μ., 6,29μ., 6,32μ., 6,28μ., 6,28μ., άκυρο)

Μιχάλης Χριστοφή (ύψος) 2,18μ. pb 4ος

(2,05μ. Ο, 2,10μ. Ο, 2,15μ. Ο, 2,18μ. ΧΟ, 2,21μ. ΧΧΧ)

Παρασκευή Θρασυβούλου (δισκοβολία) 50,92μ. 6η

(49,66μ., 49,95μ., 48,31μ., 50,92μ., άκυρη, άκυρη)

Χριστόφορος Γενεθλή (δισκοβολία) 56,17μ. 5ος

(55,17μ., άκυρη, 56,17μ., 54,76μ., 55,86μ., άκυρη)