Σάλος με Ισραηλινό δρομέα που έκανε χειρονομία που παρέπεμπε σε αποκεφαλισμό

Σάλο προκάλεσε Ισραηλινός αθλητής με την κίνηση που έκανε πριν από αγώνα στίβου στη Φινλανδία.

Λίγο πριν αγωνιστεί στην σκυταλοδρομία 4x100 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του Τάμπερε, ο Ίντο Πέρετς χρησιμοποίησε τη σκυτάλη που κρατούσε στα χέρια του και έκανε μια χειρονομία που παρέπεμπε σε αποκεφαλισμό, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις.

Το βίντεο αναπαράχθηκε χιλιάδες φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με λόγο να γίνεται για «εμμονή με τον χαρακτηρισμό της γενοκτονίας και του θανάτου ως παράσημο».

Όλα αυτά την ώρα που το Ισραήλ θέλει να επιτεθεί στη Γάζα προκειμένου να καταλάβει την περιοχή, εν μέσω διεθνών αντιδράσεων.

