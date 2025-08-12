ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΙΝΤΕΟ: Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά ο μυθικός Ντουμπλάντις!

ΒΙΝΤΕΟ: Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά ο μυθικός Ντουμπλάντις!

Τι έκανε πάλι ο... εξωγήινος; Πάλι «πέταξε» στο διάστημα! Ο Μόντο Ντουπλάντις πραγματοποίησε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ, περνώντας τον πήχη στα 6.29μ. στο μίτινγκ που λαμβάνει χώρα στη Βουδαπέστη.

Τι κι αν το πρώτο του άλμα στο μίτινγκ της Βουδαπέστης ήταν άκυρο, ο Μόντο Ντουπλάντις κρατούσε το καλό για το τέλος. Περνώντας τα 6.11μ, ύψος στο οποίο «κόλλησε» ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Σουηδός αθλητής δοκίμασε τις δυνατότητες στα 6.29μ.

Η πρώτη προσπάθεια του ήταν ανεπιτυχής, μιας και έκανε κάποια λάθη τα οποία συζήτησε με το προπονητικό του team, ωστόσο στη δεύτερη προσπάθεια ήταν η στιγμή για να γράψει ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ.

Ομολογουμένως ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι χρειάστηκε και λίγο την τύχη με το μέρος του καθώς στην προσπάθειά του να περάσει τον πήχη ακούμπησε, με αποτέλεσμα να κινδυνέψει να χάσει το ρεκόρ.

Ο πήχης δεν έπεσε και έτσι επισφραγίστηκε το νέο παγκόσμιο ρεκόρ από τον recordman του αγωνίσματος, ο οποίος σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο με σπασμένα... φρένα.

