7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

Την 7η θέση στον τελικό του τριπλούν, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας, κατέλαβε ο Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν!

Ο αθλητής τού Ρένου Κολοκοτρώνη είχε ως καλύτερο το δεύτερο άλμα του στα 15,57μ. (+0,3 μ/δ) και παρά τις καλές προσπάθειές του στη συνέχεια δεν μπόρεσε να βελτιωθεί.

Στον τελικό, ο 19χρονος πρωταθλητής μας Εφήβων μπήκε με την 5η καλύτερη επίδοση, αυτήν που έκανε στα προκριματικά με το εντυπωσιακό 15,68μ., όμως τέσσερις αθλητές έκαναν το καλύτερο άλμα τής καριέρας τους, με το χάλκινο μετάλλιο να κρίνεται τελικά στα 15,71μ.Η 7η θέση τού Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν στον τριπλούν, που ήταν και ο αθλητής που ολοκλήρωσε τις κυπριακές παρουσίες στο Τάμπερε, ήταν η καλύτερη θέση για την Κύπρο σε αυτήν τη διοργάνωση!

Ήταν και μόλις η δεύτερη παρουσία μας σε τελικό, μετά την 11η θέση τού Κυριάκου Καϊττάνη στη σφυροβολία, ενώ δύο παιδιά στα δρομικά αγωνίσματα εξασφάλισαν πρόκριση για τα ημιτελικά, ο Μάρκος Αντωνιάδης (400μ.) και η Ισαμπέλα - Σοφία Μοσέτι (100μ. εμπόδια).