Μεγάλη διάκριση για την Χατζηκώστα: Υποψήφια κορυφαία νεανίδα της Ευρώπης!

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 τούς υποψήφιους και υποψήφιες για το βραβείο τού καλύτερου αθλητή και καλύτερης αθλήτριας στίβου στο 2026, καθώς και τούς υποψήφιους και υποψήφιες για τους κορυφαίους νεαρούς τής χρονιάς, τα αποκαλούμενα ανατέλλοντα αστέρια. Ανάμεσα στις υποψήφιες για τις καλύτερες νεαρές αθλήτριες στη χρονιά είναι και το δικό μας διαμάντι, η χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 και η χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια Κ20, κορυφαία 17χρονη δισκοβόλος στον κόσμο, ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ. Και όλοι οι Έλληνες Κύπριοι οφείλουμε να στηρίξουμε την πρωταθλήτριά μας και να της δώσουμε τη θετική ψήφο μας, γιατί το αξίζει.

Η διαδικασία ψηφοφορίας περιλαμβάνει τέσσερις πτυχές και τρία στάδια. Αρχικά να αναφέρουμε ότι οι νικητές θα αναδειχθούν από τις ψήφους τού Κοινού (25%), των Ομοσπονδιών - μελών (25%), των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης (25%) και της ειδικής επιτροπής τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (25%). Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου, την 1η Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι τρεις επικρατέστεροι σε κάθε κατηγορία και στις 24 Οκτωβρίου στη Λοζάνη, στην καθιερωμένη εκδήλωση βραβεύσεων τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, το γνωστό «Golden Tracks awards», θα ανακοινωθούν και θα βραβευτούν οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες τής Ευρώπης για το 2026.

* Να σημειώσουμε ότι, εκτός από τη Μαρίνα Χατζηκώστα, στην κατηγορία Rising Star γυναικών υπάρχει και η υποψηφιότητα τής Ελλαδίτισσας Ελένης Ιακωβάκη (πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 και χάλκινη Παγκόσμιο Κ20). Επίσης, ένας αθλητής ο οποίος στηρίζει πολύ τον κυπριακό στίβο, με την παρουσία του κάθε χρόνο στο EKO Cyprus International Athletics Meeting, ο Μιλτιάδης Τεντόγλου, είναι υποψήφιος στην κατηγορία ανδρών και όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να τον στηρίξουμε.

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Επί του παρόντος, ο μοναδικός τρόπος για να καταθέσει το κοινό τη δική του επιλογή είναι μέσω τής ιστοσελίδας τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Στον συγκεκριμένο σύνδεσμο https://www.european-athletics.com/home/news/nominees-revealed-vote-for-your-2026-women-s-rising-star-of-the-year βρίσκουμε τις υποψήφιες για το Ανατέλλων Αστέρι Γυναικών και πατάμε εκεί που γράψει VOTE NOW, για να έρθουν στην οθόνη μας οι υποψηφιότητες σε κάθε κατηγορία. Κάντε την επιλογή σας πατώντας στο όνομα που θέλετε, επιβεβαιώστε την ψήφο μας, πατήστε

next για την επόμενη κατηγορία και συνεχίστε την ίδια διαδικασία. Και μην ξεχνάμε, ψηφίζουμε Μίλτο Τεντόγλου στους άνδρες και Μαρίνα Χατζηκώστα στα Ανατέλλοντα γυναικεία αστέρια. Για να έχετε δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να κάνετε μία απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (european-athletics.com), χωρίς το οποιοδήποτε κόστος.

* Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες αν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει το κοινό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Απλώς, επισημαίνουμε ότι εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας και να στηρίξουμε στο μέγιστον τη Μαρίνα Χατζηκώστα...

* Όλες τις υποψηφιότητες μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ...