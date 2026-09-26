Γερμανία: «Νοκ άουτ» Μουσιάλα και Χάβερτς από το ματς με την εθνική

Ο λόγος για τους Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς, οι οποίοι αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμού από το χθεσινό (24/9) ισόπαλο παιχνίδι με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και τέθηκαν νοκ-άουτ από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις του «παραθύρου». Ο επιθετικός της Άρσεναλ τραυματίστηκε στο 28ο λεπτό από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Κουίντεν Τίμπερ και αντικαταστάθηκε από τον Γιουνές Εμπνουταλίμπ. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Χάβερτς υπέστη διάταση, με συνέπεια ο Γιούργκεν Κλοπ να μην μπορεί να τον υπολογίζει για το ματς με την ελληνική ομάδα.

Ο Μουσιάλα στάθηκε ακόμη πιο άτυχος, καθώς υπέστη θλάση στην προθέρμανση, με τον Ναντίμ Αμίρι να παίρνει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Ο μέσος της Μπάγερν, που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, αναμένεται να μείνει αρκετό διάστημα εκτός αγώνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κλοπ κάλεσε για τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του Nations League συνολικά 44 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τους μισούς για τα πρώτα δύο ματς, με Ολλανδία και Ελλάδα, και τους άλλους μισούς για τα δύο επόμενα, με τη Σερβία στο Μόναχο (1/10) και με την εθνική στην Τούμπα (4/10). Δύο εξ αυτών, ο Τζόναθαν Μπούρκαρτ και ο Φλόριαν Βιρτς, κλήθηκαν να ενταχθούν πρόωρα στη «νατσιονάλμανσαφτ», προκειμένου να πάρουν τις θέσεις των τραυματιών Χάβερτς και Μουσιάλα.