ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γερμανία: «Νοκ άουτ» Μουσιάλα και Χάβερτς από το ματς με την εθνική

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Χωρίς δύο βασικά στελέχη της θα αντιμετωπίσει η Γερμανία την εθνική Ελλάδος την Κυριακή (27/9) στο Άουγκσμπουργκ, στο πλαίσιο του Β΄ ομίλου της League Α του Nations League.

Ο λόγος για τους Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς, οι οποίοι αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμού από το χθεσινό (24/9) ισόπαλο παιχνίδι με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και τέθηκαν νοκ-άουτ από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις του «παραθύρου». Ο επιθετικός της Άρσεναλ τραυματίστηκε στο 28ο λεπτό από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Κουίντεν Τίμπερ και αντικαταστάθηκε από τον Γιουνές Εμπνουταλίμπ. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο Χάβερτς υπέστη διάταση, με συνέπεια ο Γιούργκεν Κλοπ να μην μπορεί να τον υπολογίζει για το ματς με την ελληνική ομάδα.

Ο Μουσιάλα στάθηκε ακόμη πιο άτυχος, καθώς υπέστη θλάση στην προθέρμανση, με τον Ναντίμ Αμίρι να παίρνει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Ο μέσος της Μπάγερν, που έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, αναμένεται να μείνει αρκετό διάστημα εκτός αγώνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κλοπ κάλεσε για τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του Nations League συνολικά 44 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τους μισούς για τα πρώτα δύο ματς, με Ολλανδία και Ελλάδα, και τους άλλους μισούς για τα δύο επόμενα, με τη Σερβία στο Μόναχο (1/10) και με την εθνική στην Τούμπα (4/10). Δύο εξ αυτών, ο Τζόναθαν Μπούρκαρτ και ο Φλόριαν Βιρτς, κλήθηκαν να ενταχθούν πρόωρα στη «νατσιονάλμανσαφτ», προκειμένου να πάρουν τις θέσεις των τραυματιών Χάβερτς και Μουσιάλα.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Oι λεπτομέρειες της συμφωνίας Ομόνοιας και Νέας Σαλαμίνας για τον Βίκτωρος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα πρώτα τρίποντα σε Γ' κατηγορία και Επίλεκτη ΣΤΟΚ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Γεμίζει μπαταρίες και ετοιμάζει… αντεπίθεση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κλοπ: «Αυτή ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες Shanghai Sprints

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μόλις έφυγε ένας... Σαλαμιναίος, πάει να πάρει άλλο η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Ράσελ νικητής με 0,1” στο φότο-φίνις στο επειδοσιακό GP του Μπακού

AUTO MOTO

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: To πρώτο γκολ του Μάε στην Άτλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Γιουνάιτεντ εξετάζει πώς να χρησιμοποιήσει τις 114 κατηγορίες που βαραίνουν τη Σίτι για να γλιτώσει χρέη

Premier League

|

Category image

Οι Γκρίζλις αποδέσμευσαν τον Ντι' Άντζελο Ράσελ!

NBA

|

Category image

Γιαμπουσέλε: «Το πρώτο από τα πολλά»

EUROLEAGUE

|

Category image

Μπέκαμ: Το Μουντιάλ τον έκανε πλουσιότερο κατά 22 εκατομμύρια ευρώ!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Κράσνονταρ: Απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες τον Τζέιντον Σάντσο

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ίντερ: Καθαρά κέρδη 22,7 εκατ. ευρώ για τη σεζόν 2025/26

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Λεμπρόν για την μεταγραφή στους Σίξερς: «Να βοηθήσω τον Εμπίιντ να πάρει το πρωτάθλημα»

NBA

|

Category image

Διαβαστε ακομη