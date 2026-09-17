Ο Καραλής ψηλότερα από ποτέ, στην 5η θέση της Παγκόσμιας Κατάταξης της World Athletics

Η τρέχουσα λίστα είναι η πλέον αντιπροσωπευτική, καθώς ανακοινώνεται μετά το ουσιαστικό πέρας της αγωνιστικής σεζόν για τα εντός σταδίου αγωνίσματα.

Ο Μανόλο ανέβηκε στο Νο 5, από το Νο 7 πριν από δύο εβδομάδες, με μέσο όρο 1.475 βαθμούς σύμφωνα με τα πέντε καλύτερα αποτελέσματά του τον τελευταίο χρόνο. Αυτό που καθιστά πολύ σημαντικό το επίτευγμα του Έλληνα πρωταθλητή είναι ότι τους πόντους του τους μάζεψε με τέσσερις δεύτερες θέσεις και μόνο μία πρώτη, στο φετινό τελικό του Diamond League. Παρ’ όλα αυτά βρέθηκε ψηλότερα από αθλητές με νίκες σε μεγάλες διοργανώσεις και παγκόσμια ρεκόρ.

Τα πέντε αποτελέσματα που του δίνουν τους περισσότερους πόντους και υπολογίζονται για την κατάταξή του είναι το 6.15 στο Ultimate Championship (1.538), το 6.00 στον μοναδικό περσινό του αγώνα, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο (1.497), το 6.12 στις Βρυξέλλες (1.470), το 6.20 στη Ζυρίχη (1.442) και το 6.16 στη Λοζάνη (1.431).

Οι μοναδικοί αθλητές που ξεπερνούν τον Καραλή είναι ο Μόντο Ντουπλάντις (1.561), ο Βραζιλιάνος εμποδιστής Άλισον ντος Σάντος με 1.526, ο Αμερικανός σπρίντερ Κένεθ Μπέναρεκ με το αβαντάζ των δύο νικών στο Ultimate Championship (1.494) και ο 400άρης Μπουσάνγκ Κόλεν Κεμπινατσίπι από την Μποτσουάνα με 1.483.

Σε πολύ υψηλή θέση, την 22η, βρίσκεται και ο Μίλτος Τεντόγλου με 1.402 πόντους, εφτά σκαλοπάτια ψηλότερα από το προηγούμενο 15νθήμερο. Μια κατάταξη που θα ήταν καλύτερη, αν είχε πάρει υψηλότερη κατάταξη στο περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου ήταν 11ος. Οι πέντε αγώνες του που υπολογίζονται είναι οι νίκες του στο Ultimate Championship (1.474) με 8.35, στο Μονακό με 8.61 (1.441), στη Σιαμέν και στη Ζυρίχη με την ίδια επίδοση, 8.46, που του χάρισαν 1.378 και 1.376 πόντους αντίστοιχα, και η δεύτερη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες με 8.40 (1.375).

Την πρώτη πεντάδα στις γυναίκες απαρτίζουν οι Αμερικανίδες Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν (1.514) και Μασάι Ράσελ (1.458), η Μαριλέιντι Παυλίνο από τη Δομινικανή Δημοκρατία (1.451), η Τζούλιεν Άλφρεντ από την Αγία Λουκία (1.441) και η Ελβετίδα Όντρεϊ Βερό με 1.434. Μόνο η Τζέφερσον-Γούντεν έχει, δηλαδή, μέσο όρο πόντων καλύτερο από αυτόν του Καραλή.