Μάριος Γεωργίου και Μαρίνα Χατζηκώστα οι σημαιοφόροι της Κύπρου στην Τελετή Λήξης

Με σημαιοφόρους τον Μάριο Γεωργίου και τη Μαρίνα Χατζηκώστα, η Κύπρος έδωσε το παρών στην Τελετή Λήξης των 20ών Μεσογειακών Αγώνων «Taranto 2026», που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Stadio Erasmo Iacovone. Οι δύο αθλητές συμμετείχαν στο ειδικό τελετουργικό στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου, όπου τιμητικά πρώτη εισήλθε η Ελλάδα, με σημαιοφόρους την Ευαγγελία Αναστασιάδου και τον Πέτρο Γκαϊδατζή, πριν ακολουθήσουν οι σημαιοφόροι των υπόλοιπων χωρών.

Η καλύτερη παρουσία της Κύπρου στην ιστορία των Αγώνων

Η κυπριακή αποστολή ολοκλήρωσε στο Ταράντο την πλέον επιτυχημένη παρουσία της στην ιστορία της στους Μεσογειακούς Αγώνες. Με 145 αθλητές και αθλήτριες σε 24 αθλήματα, η Κύπρος κατέκτησε συνολικά 18 μετάλλια, εκ των οποίων 7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χάλκινα, καταγράφοντας την καλύτερη συγκομιδή μεταλλίων σε όλες τις μέχρι σήμερα παρουσίες της στη διοργάνωση.

Η επίδοση αυτή έφερε την Κύπρο στην 11η θέση του πίνακα μεταλλίων μεταξύ των 26 χωρών που συμμετείχαν στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες.

Από το «Taranto 26» στην «Pristina 30»

Σημαντικό τελετουργικό μέρος της βραδιάς αποτέλεσε η παράδοση της σημαίας των Μεσογειακών Αγώνων στην επόμενη διοργανώτρια πόλη. Το θεσμικό αυτό σκέλος της Τελετής Λήξης παρακολούθησαν από την εξέδρα των επισήμων εκπρόσωποι του Μεσογειακού αθλητικού κινήματος, μεταξύ των οποίων και ο Ταμίας της ΔΕΜΑ και Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Γιώτης Ιωαννίδης.

Μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης στο Ταράντο, η σημαία των Αγώνων παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων (ICMG) και στη συνέχεια στον Δήμαρχο της Πρίστινα, καθώς το Κόσοβο θα φιλοξενήσει την επόμενη διοργάνωση των Μεσογειακών Αγώνων το 2030.

Η διαδικασία αυτή σηματοδότησε το επίσημο πέρασμα από το «Taranto26» στο «Pristina 30», με το Ταράντο να παραδίδει τη σκυτάλη στην επόμενη διοργανώτρια πόλη.

«Mediterraneo in Festa»

Η Τελετή Λήξης, με τίτλο «Mediterraneo in Festa», ήταν σχεδιασμένη ως μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, της μουσικής και του πολιτισμού, με έντονη αναφορά στο Ταράντο και την Απουλία.

Οι αθλητικές αποστολές και των 26 χωρών παρακολούθησαν την τελετή από τις κερκίδες του Iacovone, μαζί με το κοινό. Στον αγωνιστικό χώρο εισήλθαν μόνο οι σημαιοφόροι των χωρών, στο πλαίσιο του ειδικού τελετουργικού της Τελετής Λήξης.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ανέδειξε σε σημαντικό βαθμό την τοπική πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής. Η μουσική παράδοση της Απουλίας εκπροσωπήθηκε από καλλιτέχνες και σχήματα της περιοχής, μεταξύ άλλων τους Terraròss, ενώ συμμετείχαν επίσης η Rossella Brescia, η Karima, οι Attitude και ο Moses Concas.

Ξεχωριστή θέση είχε η Orchestra della Magna Grecia, η οποία συνόδευσε μέρος του προγράμματος. Η παρουσία της έδωσε στην τελετή έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το όνομα και η ταυτότητα της παραπέμπουν στη Magna Grecia, την ιστορική περιοχή της Νότιας Ιταλίας όπου αναπτύχθηκαν οι αρχαίες ελληνικές αποικίες. Το Ταράντο, ως μία από τις σημαντικές πόλεις της αρχαίας Μεγάλης Ελλάδας, συνδέεται άμεσα με αυτή την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά της Νότιας Ιταλίας.

Οι Rockin’1000 και το «Seven Nation Army»

Το μεγάλο μουσικό μέρος της βραδιάς κορυφώθηκε με τους Rockin’1000, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή που αξιοποίησε ολόκληρο τον αγωνιστικό χώρο του «Iacovone».

Οι μουσικοί απλώθηκαν σε ολόκληρο τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, δημιουργώντας μια τεράστια ζωντανή μπάντα: κρουστά και ντραμς, ηλεκτρικές κιθάρες, μπάσα και πλήκτρα καταλάμβαναν διαφορετικά τμήματα του αγωνιστικού χώρου. Η συνολική εικόνα έδινε την αίσθηση ότι ολόκληρο το στάδιο είχε μετατραπεί σε μια τεράστια μουσική σκηνή. Η ροκ μουσική των Rockin’1000 και η Orchestra della Magna Grecia συνυπήρξαν σε διάφορες στιγμές του καλλιτεχνικού προγράμματος.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν με τη συνοδεία των Rockin’1000 ξεχώρισε το «Seven Nation Army» των The White Stripes, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια των ζωντανών εμφανίσεων των Rockin’1000 και ένα κομμάτι που, μέσα από το γνωστό του ρυθμικό μοτίβο, έχει συνδεθεί διεθνώς με τα γήπεδα και τον αθλητισμό.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης εμβληματικές επιτυχίες της ροκ μουσικής, μεταξύ άλλων το «Hey Jude» των Beatles και το «Don’t Look Back in Anger» των Oasis, οδηγώντας την Τελετή Λήξης σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό μουσικό φινάλε.

Η εικόνα των εκατοντάδων μουσικών να παίζουν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία του γηπέδου αποτέλεσε και το κεντρικό μήνυμα της μουσικής παράστασης: πολλές διαφορετικές φωνές και όργανα να συνυπάρχουν και να δημιουργούν έναν κοινό ήχο.

Η μουσική της Ιταλίας και το φινάλε

Στο πρόγραμμα συμμετείχε επίσης η Serena Autieri, η οποία, συνοδευόμενη από την Orchestra della Magna Grecia, ερμήνευσε το «Meraviglioso» του Domenico Modugno, συνδέοντας τη βραδιά με την ιταλική μουσική παράδοση και ειδικότερα με την πολιτιστική ταυτότητα της Πούλιας. Ακολούθησε η Mille, με το «Up Patriots to Arms» του Franco Battiato, πριν οι Rockin’1000 επιστρέψουν για το μεγάλο μουσικό φινάλε.

Η Τελετή Λήξης αποτέλεσε έτσι τον τελευταίο κοινό σταθμό για τις 26 αθλητικές αποστολές που βρέθηκαν στο Ταράντο που έκλεισαν εκ νέου ραντεβού σε τέσσερα χρόνια στην Πρίστινα του Κοσσόβου.