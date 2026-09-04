Είδε τον Γκέιλ να του «κλέβει» το διαμάντι στον τελικό των Diamond League ο Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου είχε σφιχταγκαλιάσει στο στάδιο «King Baudouin» των Βρυξελλών το 2ο διαμάντι της καριέρας του από τη σειρά των Diamond League, με άλμα στα 8.40μ. από την 4η προσπάθεια, όμως ένας αγώνας δεν τελειώνει αν δεν... σγυρίξει ο διαιτητής.

Ο Τατζάι Γκέιλ στην τελευταία του προσπάθεια βρήκε άνεμο +1,4 μ./δ., προσγειώθηκε στα 8,46μ. και στην κυριολεξία πήρε τον διαμάντι μέσα από τα χέρια του Έλληνα ολυμπιονίκη.

Ο Τζαμαϊκανός βελτίωσε κατά τρία εκατοστά τη φετινή του επίδοση και θα φύγει από τις Βρυξέλλες με μια νίκη που ισοδυναμεί με 30.000 δολάρια, με τον Τεντόγλου να παίρνει 12.000 δολάρια και να ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Ultimate Championship της Βουδαπέστης.

Η τελική κατάταξη στο μήκος

1.Γκέιλ (Τζαμάικα) 8,46

2.Tεντόγλου (Ελλάδα) 8,40μ

3. Εχάμερ (Ελβετία) 8,23μ.

4.Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,00μ

5.Πίνοκ (Τζαμάικα) 7,94μ.

6.Σάμπσον (Βέλγιο) 7,82μ.

7.Χοντελίν (Κούβα) 6,81μ.

gazzetta.gr