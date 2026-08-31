ΚΟΕΑΣ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γιώργου Χατζηχρόνογλου

Με ανακοίνωσή της η ΚΟΕΑΣ ενημερώνει για τον θάνατό του Γιώργου Χατζηχρόνογλου. Αναλυτιικά:

«Αναχώρησε την Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026, για τα επουράνια ο Άρχων Υμνωδός τής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Γιώργος Χατζηχρόνογλου, ο οποίος διετέλεσε και προπονητής στίβου, αποτελώντας τον καθοδηγητή τής πρωταθλήτριάς μας Άντρης Αβραάμ, την περίοδο 1986 - 1992.

Η ΚΟΕΑΣ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στη σύζυγό του Ολυμπία και στους οικείους του και θα συνεισφέρει στην προσφορά οικονομικής βοήθειας που επιθυμεί η οικογένειά του. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Αιωνία η μνήμη του».