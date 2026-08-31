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Έτοιμη για τη σεζόν 2026/27 η Valencia CF Soccer Academy Cyprus

ΓΗΠΕΔΟ

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Για 10η συνεχόμενη χρονιά η επίσημη συνεργασία με τη Valencia C.F

Η Valencia C.F. Soccer Academy Cyprus ετοιμάζεται για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, συνεχίζοντας για 10η συνεχόμενη χρονιά την επιτυχημένη και επίσημη συνεργασία της με τη Valencia C.F.

Η Ακαδημία, η οποία έχει ως βάση της τα ποδοσφαιρικά γήπεδα του Κεραυνού στο Στρόβολο, συνεχίζει να προσφέρει στα παιδιά της Κύπρου τη δυνατότητα να προπονούνται με βάση τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της Valencia C.F., μέσα σε ένα οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον ανάπτυξης και εκπαίδευσης.

Παράλληλα, συνεχίζεται και τη νέα σεζόν η επιτυχημένη συνεργασία με τη LION KIDS, η οποία αφορά προπονήσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας, γεννημένων από το 2021 έως και το 2024, δίνοντας στα μικρότερα παιδιά την ευκαιρία να κάνουν τα πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα μέσα από ένα ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα.

Στην Κύπρο στελέχη της Valencia C.F.

Ιδιαίτερα σημαντική για τη νέα αγωνιστική περίοδο είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη στελεχών της Valencia C.F. στην Κύπρο, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα πραγματοποιηθεί επίβλεψη προπονήσεων, σεμινάρια για τους προπονητές της Ακαδημίας, καθώς και συναντήσεις για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Στην Κύπρο θα βρίσκονται ο Jordi Segui, Technical Coordinator of VCF International Programmes, και η Cloe Raimundo Johnson, προπονήτρια και πρώην ποδοσφαιρίστρια της Valencia C.F. Femenino.

Η παρουσία των δύο στελεχών αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της Ακαδημίας, με άμεση σύνδεση με τη Valencia C.F. και τα διεθνή της προγράμματα.

Ήδη σε δράση η ομάδα του 2014

Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει για την ομάδα του 2014, η οποία πραγματοποιεί προπονήσεις, ενώ έχει υποβληθεί και σε εργομετρικά τεστ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στο Αθλητικό Κέντρο Cosmopolis, όπου η ομάδα προετοιμάζεται για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Οι ομάδες των ηλικιακών κατηγοριών 2014 και 2013 θα πραγματοποιούν επίσης τις προπονήσεις τους στο αθλητικό κέντρο του Κεραυνού Στροβόλου καθώς και στο αθλητικό κέντρο Αγίου Δημητρίου του Δήμου Στροβόλου.

Σύγχρονη επικοινωνία με γονείς και προπονητές

Σημαντικό εργαλείο στη λειτουργία της Ακαδημίας αποτελεί και φέτος η διεθνής πλατφόρμα επικοινωνίας 360 Player, μέσω της οποίας ενισχύεται η άμεση και οργανωμένη επικοινωνία μεταξύ γονέων και προπονητών.

Η πλατφόρμα αποτελεί μέρος της συνολικής προσπάθειας για μια σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία της Ακαδημίας, με επίκεντρο την ενημέρωση και την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των παιδιών.

Οι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στην ακαδημία, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 70008815 ή μέσω email στο cyprus@valenciacfsee.com. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.valenciacfsee.com.

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