Διεκδικητής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR ο Τζιωρτζής ενόψει των ημιτελικών

Εντός στόχων για τη διεκδίκηση των τίτλων, πρωτίστως στην OPEN, αλλά και με ψηλές βλέψεις στην V8GP είναι ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής μετά τη διεξαγωγή του αγώνα στην πίστα Autodrom Most στην Τσεχία, πριν από τους ημιτελικούς του NASCAR EURO SERIES 2026 στην Ρώμη.

«Σίγουρα δεν ήταν το Σαββατοκύριακο που στοχεύσαμε αλλά είμαι ευγνώμων που παρά όλες τις δυσκολίες κατάφερα να ανταποκριθώ και σκοράραμε πολύτιμους βαθμούς όπου και μας βάζουν επίσημα στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος πριν από τους ημιτελικούς στην Ρώμη» αναφέρει ο Τζιωρτζής και προσθέτει: «Mε τους βαθμούς να μετράνε διπλοί στους ημιτελικούς και τελικούς, στην OPEN είμαστε στη μάχη για τον τίτλο, αλλά και στην V8GP, στοχεύουμε σίγουρα πρώτη 3άδα και γιατί όχι την διεκδίκηση, καθώς με τους διπλούς βαθμούς δεν είναι καθόλου αδύνατο».

Με συμπληρωμένους τους τέσσερις αγώνες της χρονιάς ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής βρίσκεται στην 5η θέση, ανάμεσα σε 28 οδηγούς, στην κατηγορία OPEN, μόλις 33 βαθμούς από τον πρωτοπόρο, ενώ στην V8GP είναι στην 11η θέση.

Πώς εξελίχθηκε ο αγώνας

Το τριήμερο ξεκίνησε ιδανικά καθώς ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής με την ομάδα του, SPEEDHOUSE, κατάφεραν να τελειοποιήσουν, στα επιπρόσθετα δοκιμαστικά, το κράτημα του αυτοκινήτου την Παρασκευή, σε σχέση με την Πέμπτη, οπότε και χανόταν το πίσω μέρος του αυτοκινήτου στην έξοδο κάθε στροφής. «Την Παρασκευή ήρθε η ώρα να βάλουμε τα καινούργια λάστιχα στα επίσημα δοκιμαστικά, όπου στο τέλος βρεθήκαμε προ εκπλήξεως καθώς δεν βρήκαμε καθόλου επιπρόσθετο χρόνο, κάτι που μας έβγαλε εκτός πλάνου και μας επηρέασε το Σαββατοκύριακο» σημειώνει ο Κύπριος οδηγός και συμπληρώνει: «Ήταν κάτι που φάνηκε στα χρονομετρημένα του πρωινού του Σαββάτου στην OPEN με την 11η θέση και την 17η θέση στην V8GP».

Στον πρώτο αγώνα της V8GP, στον 4ο γύρο, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής αντιμετώπισε απώλεια στα φρένα που είχε αποτέλεσμα να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μόνο στο 20%. Έτσι τερμάτισε 15ος, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στην OPEN, κατάφερε από την 11η θέση της εκκίνησης να τερματίσει στην 5η, εξασφαλίζοντας και τους επιπλέον επτά βαθμούς για τα περισσότερα προσπεράσματα του αγώνα.

Την Κυριακή, στον δεύτερο αγώνα της OPEN, ξεκίνησε από την 9η θέση στην γραμμή της εκκίνησης, αλλά από τον πρώτο γύρο εμφανίστηκε πρόβλημα με την 4η ταχύτητα. «Σε κάθε στροφή από την 3η ταχύτητα δεν άρπαζε την 4η και έμπαινε η 5η, με αποτέλεσμα η μηχανή να μην αποδίδει όπως πρέπει, έτσι ο στόχος ήταν μόνο ο τερματισμός» αναφέρει ο ίδιος. Εν τέλει έφθασε 10ος στον τερματισμό.

Έπειτα, στον δεύτερο αγώνα της V8GP, το απόγευμα της Κυριακής, εμφανίστηκε νέο πρόβλημα. «Μόλις ξεκινήσαμε τον γύρο προθέρμανσης πριν από την εκκίνηση, είχαμε απώλεια με τον πισινό άξονα που έδινε κίνηση και για καλή μου τύχη το έπαθα μόλις ξεκίνησα τον γύρο προθέρμανσης. Με την ταχύτητα που πήρα και την ευθεία να είναι κατηφορική, κατάφερα να το φέρω μέχρι την έξοδο των pits όπου μπορούσαν να δουλέψουν οι μηχανικοί» εξηγεί και συνεχίζει: «Έστω κι αν έχασα τρεις γύρους, κατάφερα να επιστρέψω πίσω στον αγώνα, με μόνο στόχο να σκοράρουμε έστω και λίγους βαθμούς καθώς αν δεν συνέχιζα δεν θα μπορούσα ούτε να αφαιρέσω το αποτέλεσμα αυτό (0 βαθμοί), αφού δεν θα συμπλήρωνα ούτε ένα γύρο». Έχοντας βγει και το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα, ο Τζιωρτζής κατάφερε να καλύψει μεγάλη απόσταση, τερματίζοντας ένα γύρο πίσω, αντί τρεις που ήταν αρχικά, και πήρε την 19 θέση.

Πλατινένιος χορηγός του Βλαδίμηρου Τζιωρτζή είναι η εταιρεία Capital.com, ενώ την προσπάθεια του στηρίζουν και οι χορηγοί του ISX Financial, Paidby, Cytavision καθώς και οι υποστηρικτές του: Alco Filters, Psaltis Auto Parts, Televantos Used Trucks, Daytona Raceway,Serenity Boutique Houses, το Sana Hiltonia και ENCY Software.