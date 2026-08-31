Κι άλλο πλήγμα στην ΑΕΛ, χάνει όλη τη σεζόν ο Τσατάκοβιτς

Άλλο ένα πλήγμα επιβεβαιώθηκε στην ΑΕΛ.

Μετά τα νέα που προέκυψαν με τον Γιαννίκ Γκομίς, ο οποίος θα χρειαστεί διάστημα περίπου έξι μηνών (διαβάστε ΕΔΩ), εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα θα μείνει και ο Χαμζά Τσατάκοβιτς.

Μάλιστα, με βάση και την επίσημη ενημέρωση, θα χάσει και ολόκληρη τη χρονιά.

Η επίσημη ενημέρωση:

Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Χάμζα Τσατάκοβιτς, υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις μετά τον τραυματισμό που υπέστη κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΕΛ-Ανόρθωση.

Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου.

Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ, σύμφωνα με την αρχική ιατρική εκτίμηση, το διάστημα απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις υπολογίζεται στους 9 μήνες.

Η πορεία της αποκατάστασης του θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης του. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση θα πραγματοποιηθεί όταν κριθεί ότι έχει επιτευχθεί η απαραίτητη πλήρης και ασφαλής αποκατάσταση.

Η ΑΕΛ θα βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του Χάμζα Τσατάκοβιτς, παρέχοντας του κάθε δυνατή στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της αποθεραπείας και της αποκατάστασης του.

Η Διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η οικογένεια της ΑΕΛ εκφράζουν τις θερμότερες ευχές τους στον Χάμζα για ταχεία ανάρρωση.