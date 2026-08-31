Super Cup: Διοργάνωση με ιστορία 75 χρόνων

Μπήκαμε σε εβδομάδα Super Cup με την Ομόνοια Λευκωσίας και την Πάφος F.C. να διεκδικούν την ερχόμενη Πέμπτη τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Ο αγώνας θα γίνει στο «Αλφαμέγα» στη Λεμεσό και θα αρχίσει στις 19:30.

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη της ιστορίας των αγώνων του Super Cup.

Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία έχει ιστορία 75 χρόνων και συγκεκριμένα από το 1951.

Ο πρώτος αγώνας είχε διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 1951 στο παλιό ΓΣΠ και τον πρώτο τίτλο τον είχε κατακτήσει η Τσεντίν Καγιά επί του ΑΠΟΕΛ.

Η Ομόνοια Λευκωσίας έχει κατακτήσει το Super Cup 17 φορές και είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις της διοργάνωσης.

Η πρώτη φορά ήταν το 1966 όταν είχε κερδίσει με 3-1 τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ. Η τελευταία από τις 17, ήταν το 2021, επί της Ανόρθωσης με 3-2 στα πέναλτι.

Η Πάφος F.C. συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε αγώνα Super Cup χωρίς να έχει καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο στις δύο προηγούμενες συμμετοχές της.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που θα αγωνιστούν αντιμέτωπες η Ομόνοια Λευκωσίας και η Πάφος F.C.

Δείτε στο πιο κάτω link την ιστορία των αγώνων του Super Cup από το 1951 μέχρι το 2025.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ SUPER CUP

*Φωτογραφία από την τελευταία κατάκτηση Super Cup από την Ομόνοια το 2021. Νίκησε με 3-2 την Ανόρθωση στα πέναλτι.