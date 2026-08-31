Super Cup: Διοργάνωση με ιστορία 75 χρόνων
ΓΗΠΕΔΟ
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Την Πέμπτη (03/09) Ομόνοια και Πάφος FC θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν
Μπήκαμε σε εβδομάδα Super Cup με την Ομόνοια Λευκωσίας και την Πάφος F.C. να διεκδικούν την ερχόμενη Πέμπτη τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
Ο αγώνας θα γίνει στο «Αλφαμέγα» στη Λεμεσό και θα αρχίσει στις 19:30.
Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από τη μελέτη της ιστορίας των αγώνων του Super Cup.
Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία έχει ιστορία 75 χρόνων και συγκεκριμένα από το 1951.
Ο πρώτος αγώνας είχε διεξαχθεί στις 11 Νοεμβρίου 1951 στο παλιό ΓΣΠ και τον πρώτο τίτλο τον είχε κατακτήσει η Τσεντίν Καγιά επί του ΑΠΟΕΛ.
Η Ομόνοια Λευκωσίας έχει κατακτήσει το Super Cup 17 φορές και είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις της διοργάνωσης.
Η πρώτη φορά ήταν το 1966 όταν είχε κερδίσει με 3-1 τον Απόλλωνα στο ΓΣΠ. Η τελευταία από τις 17, ήταν το 2021, επί της Ανόρθωσης με 3-2 στα πέναλτι.
Η Πάφος F.C. συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε αγώνα Super Cup χωρίς να έχει καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο στις δύο προηγούμενες συμμετοχές της.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που θα αγωνιστούν αντιμέτωπες η Ομόνοια Λευκωσίας και η Πάφος F.C.
Δείτε στο πιο κάτω link την ιστορία των αγώνων του Super Cup από το 1951 μέχρι το 2025.
*Φωτογραφία από την τελευταία κατάκτηση Super Cup από την Ομόνοια το 2021. Νίκησε με 3-2 την Ανόρθωση στα πέναλτι.