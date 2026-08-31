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Το «βάθος στον πάγκο» δεν αφορά μόνο τους αγώνες

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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«Είχα αντίπαλο τον Ντρογκμπά κάθε μέρα (σ.σ. εννοεί στην προπόνηση) και αυτό ήταν το χειρότερο από τα μισά ματς»

Μια από τις κουβέντες που ακούγεται πολύ συχνά από τους αρμοδίους των ομάδων, κατά τη διάρκεια των μεταγραφικών περιόδων, είναι ότι χρειάζονται έξτρα επιλογές ώστε να υπάρχει βάθος στον πάγκο.

Η κίνηση αυτή δεν αφορά μόνο τις επιλογές που θα έχει ο προπονητής κατά τη διάρκεια της χρονιάς για τα παιχνίδια, αλλά η προετοιμασία απαιτεί και ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο προπονητικό κέντρο καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας προς την αντιμετώπιση ενός αγώνα. Από εκεί δημιουργείται ένα ισχυρό προφίλ για κάθε ομάδα, ώστε να επιδιώξει να πετύχει τους στόχους της. Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και η αναγκαία πίεση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, πώς το μυαλό θα στοχεύει εκεί που πρέπει στα παιχνίδια.

Απόλυτα χαρακτηριστική είναι μια ατάκα που είπε ο Τζον Τέρι, στο ντοκιμαντέρ για τον Ζοσέ Μουρίνιο, που προβάλλεται από το Netflix. Ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της γενιάς του, ζώντας μεγάλες στιγμές με την Τσέλσι, αναφερόμενος σε κάποιαν από αυτές, τόνισε το εξής: «Είχα αντίπαλο τον Ντρογκμπά κάθε μέρα (σ.σ. εννοεί στην προπόνηση) και αυτό ήταν το χειρότερο από τα μισά ματς (!). Όταν έφτανε το Σαββατοκύριακο έλεγα εύκολο είναι. Σαν να μην έτρεχε τίποτα...».

Γι' αυτό επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίο σε ένα ρόστερ να υπάρχει ποιότητα που να προσδίδει ανταγωνισμό για να γίνουν όλοι καλύτεροι, αλλά και να πιέζει ο ένας τον άλλο ώστε να βγαίνει αυτό και στον αγωνιστικό χώρο εν ώρα παιχνιδιών.

 

 

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