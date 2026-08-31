AS: «Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πείσει τον Βάργκας»

Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, προσπαθεί περισσότερο να πείσει τον Ρούμπεν Βάργκας, προκειμένου να ολοκληρώσει τη σπουδαία μεταγραφή, λίγο πριν από την αυλαία του καλοκαιρινού παζαριού.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα AS, τις τελευταίες ώρες υπήρξαν έντονες διαπραγματεύσεις για τον Ρούμπεν Βάργκας με τον Ολυμπιακό.

«Η τελική απόφαση ανήκει στον Ελβετό διεθνή εξτρέμ της Σεβίλης, ο οποίος δεν έχει πειστεί απόλυτα να μετακομίσει στην Ελλάδα», σημειώνει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η «μεταγραφή του Βάργκας θα δημιουργούσε επαρκή κεφάλαια για δύο ή τρεις μεταγραφές, γι' αυτό και ο προπονητής Λουίς Γκαρθία Πλάθα δεν τον έχει επιλέξει για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της LaLiga».