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Η απίστευτη γκατεμιά της πρεμιέρας και η αγκαλιά της ΑΕΛ που αξίζει περισσότερο από τη νίκη

ΓΗΠΕΔΟ

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Αυτό που συνέβη στην ΑΕΛ είναι μεγάλη ατυχία και αναγκάζει τον Ούγκο Μαρτίνς να ανακατέψει ξανά την τράπουλα πριν καν αρχίσει η σεζόν.

Η πρεμιέρα της ΑΕΛ απέναντι στην Ανόρθωση υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν μια γιορτή. Μια σπουδαία νίκη, με τους δύο νεοαποκτηθέντες σκόρερ να κλέβουν την παράσταση.

Αντίθετα, το παιχνίδι μετατράπηκε σε μια απίστευτη ποδοσφαιρική γκατεμιά.

Μέσα σε λίγες ώρες, η χαρά έδωσε τη θέση της στην παγωμάρα. Τα μαντάτα για τον χρόνο απουσίας των δύο πρωταγωνιστών ήταν το ένα πιο εφιαλτικό από το άλλο.

Ο Γιανίκ Γκομίς τίθεται νοκ-άουτ για ένα εξάμηνο. Σαν να μην έφτανε αυτό, το δεύτερο σοκ ήρθε με τον Χάμζα Τσατάκοβιτς, ο οποίος χάνει ολόκληρη τη χρονιά.

Δύο γκολ, δύο βασικοί πυλώνες στα πιτς για μήνες με το καλημέρα.

Όπως είναι λογικό οι δύο ποδοσφαιριστές δεν βρίσκονται και στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση, καθώς ξεκίνησαν με όνειρα και φιλοδοξίες τη χρονιά. Στην ΑΕΛ ξέρουν πολύ καλά ότι οι δύο παίκτες έχουν να ανέβουν ένα βουνό, γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή βρίσκονται στο πλευρό τους.

Η αγκαλιά που δέχονται αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές από τη γαλαζοκίτρινη οικογένεια είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για τη μεγάλη τους επιστροφή.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

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