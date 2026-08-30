Χρυσός Μεσογειονίκης ο Ιωσήφ Κεσίδης!

Στα 21 του χρόνια ο Ιωσήφ Κεσίδης είναι από πριν από λίγο Χρυσός Μεσογειονίκης!

Ο αθλητής τού Πανίκου Χαραλάμπους έδειξε για ακόμα μία φορά τη στόφα τού πρωταθλητή από την οποία είναι φτιαγμένος, ξεδιπλώνοντας και στον Τάραντα το αυθεντικό σπουδαίο ταλέντο του.

Ο Κεσίδης, με καλύτερη την 3η βολή του στα 77,99μ. κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στη σφυροβολία ανδρών και όπως είδαμε τηλεοπτικά, πρόσφερε μεγάλη χαρά στην αποστολή τού κυπριακού στίβου και σε αυτήν της ΚΟΕ.

Κατά σειρά, οι βολές τού κορυφαίου σφυροβόλου της Μεσογείου για το 2026 ήταν: άκυρη, 75,93μ., 77,99μ., 74,88μ., 75,47μ., 75,28μ.

Τη 2η θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Ελλαδίτης Χρίστος Φραντζεσκάκης με 77,59μ. και το χάλκινο ο Κροάτης Ματίγια Γκρέγκουριτς με 76,03μ.