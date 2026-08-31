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Tεράστια ζήτηση για το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ελάχιστα εισιτήρια στις κεντρικές κερκίδες

Με έντονα αυξημένο ενδιαφέρον και πολύ γοργούς ρυθμούς, συνεχίζεται η διάθεση των πακέτων εισιτηρίων για το τουρνουά payabl. «Νεόφυτος Χανδριώτης», το οποίο θα διεξαχθεί στις 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στη Λευκωσία.

Η παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης και Ελλάδας, Ολυμπιακού Πειραιώς και του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, Άρη Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, μαγνητίζει το ενδιαφέρον, ενώ η παρουσία και των άλλων δύο ομάδων ψηλού επιπέδου, της Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Ερυθρού Αστέρα, κάνουν τη διοργάνωση άκρως ελκυστική για το φίλαθλο κοινό που σπεύδει τα προμηθευτεί τα εισιτήρια του για να κλείσει θέση στην κερκίδα.

Οι κεντρικές κερκίδες του σταδίου, οδεύουν προς sold out, καθώς για την κερκίδα «Κερύνεια» (πίσω από τους πάγκους), έχουν απομείνει λιγότερα από 50 εισιτήρια, ενώ για την κερκίδα «Αμμόχωστος» (απέναντι από τους πάγκους), απέμειναν περίπου 200 εισιτήρια. Γίνεται αντιληπτό ότι είναι θέμα χρόνου η εξάντληση των πακέτων εισιτηρίων στις κεντρικές κερκίδες του «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία», με τον κόσμο να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το κορυφαίο προ-αγωνιστικό τουρνουά της Euroleague, στην Κύπρο.

Όλα δείχνουν ότι οι κερκίδες του γηπέδου θα γεμίσουν, προσφέροντας στους φιλάθλους μια ανεπανάληπτη εμπειρία μπάσκετ και καθιστώντας την Κύπρο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητικού ενδιαφέροντος.

Όσον αφορά την κερκίδα Καρπασία, που θα φιλοξενήσει τους οργανωμένους φιλάθλους του Ολυμπιακού Πειραιώς, τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα προς πώληση στους τοπικούς Συνδέσμους Φιλάθλων των ερυθρολεύκων στην Κύπρο.

Μπορείτε να προμηθευτείτε  online το εισιτήριο σας μέσω του SoldOut Tickets και σε όλα τα καταστήματα Stephanis Electronics Παγκύπρια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 70003222

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