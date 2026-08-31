Με συγκλονισμό η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή αποχαιρετά τον Ντίμη Μαυρόπουλο, που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο. Έναν άνθρωπο του Ολυμπισμού, του αθλητισμού και του πολιτισμού, μα πάνω απ' όλα ένα άξιο μέλος της κοινωνίας, με τεράστιο φιλανθρωπικό έργο.

Ο Ντίμης χαρακτηρίστηκε ως εραστής του τέλειου. Δεν θα ασχολείτο με κάτι αν δεν ήξερε πως θα το έκανε τέλειο. Και αυτό αντικατοπτρίζεται σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Πατέρας, επιτυχημένος επιχειρηματίας, κορυφαίος οδηγός ταχύτητας και μεταγενέστερα δημιουργός ενός υποδειγματικού μουσείου κλασικού αυτοκινήτου. Ίσως του καλύτερου στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Χαρακτηρίστηκε επίσης λάτρης της ζωής. Ό,τι έκανε, το έκανε με αγάπη προς τον συνάνθρωπο του. Δημιούργησε άρματα για τα καρναβάλια και διοργανώσεις παντός είδους εκδηλώσεων. Πρεσβευτής της φιλανθρωπίας. Όλα τα ράλλι που διοργάνωνε η Λέσχη του (ΛΙΚΟΚ) είχαν φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Και όχι μόνο τα ράλλι της Λέσχης του.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή είχε την τιμή να τον γνωρίσει στους ετήσιους φιλανθρωπικούς αγώνες κλασσικού αυτοκινήτου στην Αθηένου, εις μνήμη της Μαρίας Θεοδώρου.

Ως Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή έχουμε θέσει την ετήσια εκδήλωση υπό την αιγίδα μας και εκεί είχαμε τη χαρά και την τιμή να γνωρίσουμε τον άνθρωπο Ντίμη Μαυρόπουλο, ο οποίος ήταν εκ των χορηγών της εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση το 2023 και ενώ είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι χορηγίες, άρπαξε το μικρόφωνο και με τον τρόπο που μόνο αυτός ήξερε κατάφερε μέσα σε πέντε λεπτά να μαζέψει ακόμη €3.000!

Αυτός ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος. Ένας ωραίος και αληθινός άνθρωπος.

Καλό ταξίδι φίλε Ντίμη... Η φιλανθρωπική εκδήλωση του Δήμου Αθηένου, εις μνήμη της Μαρίας Θεοδώρου, δεν θα είναι ίδια χωρίς εσένα...