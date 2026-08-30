Στον τελικό ο Τράικοβιτς, εκτός η Γεωργίου

Θετικά για την Κύπρο άρχισαν τα αγωνίσματα τού στίβου, στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες στην πόλη Τάραντας τής Ιταλίας.

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Στο «Τζιουζέπε Βαλέντε» φυσούσε το απόγευμα τής Κυριακής, 30 Αυγούστου 2026, πολύ έντονος άνεμος, ο οποίος ήταν κόντρα στην ευθεία της φοράς των αθλητών. Παρόλα αυτά, ο Μίλαν Τράικοβιτς έδειξε την εξαιρετική ποιότητά του ως αθλητής, καθώς κέρδισε άνετα τη σειρά του στα 110μ. με εμπόδια και εξασφάλισε την πρόκρισή του στον αυριανό τελικό (31/08, 18:30).

Ο κάτοχος τού τίτλου και του ρεκόρ αγώνων από το Οράν το 2022, αθλητής τού Αντώνη Γιαννουλάκη, τερμάτισε 1ος στην πρώτη σειρά σε 13.65, με τους διοργανωτές να μην αναφέρουν επί του παρόντος ένταση ανέμου, η οποία ήταν περίπου στα -4 και κάτι μέτρα το δευτερόλεπτο.

Οι διοργανωτές δεν μπήκαν στη διοργάνωση με τον καλύτερο τρόπο, αφού στα αποτελέσματα δεν αναγράφεται η ένταση τού ανέμου, ενώ έκαναν λάθος και με τους χρόνους και θέσεις των αθλητριών στον πρώτο γύρο των 100μ. με εμπόδια. Εκεί, έβαλαν αρχικά τη Δάφνη Γεωργίου ότι τερμάτισε 5η στην 1η σειρά με 13.61 και μάλιστα τής έδωσαν πρόκριση για τον τελικό. Όμως, ήρθαν αρκετά αργότερα και διόρθωσαν το λάθος τους και τής έδωσαν χρόνο 14.07, που την κατέταξε στη 13η θέση από 13 συμμετοχές.

Σε κάποια στιγμή είδαμε κάπου ως άνεμο, τα -4,1 μ/δ και ίσως θα πρέπει να περιμένουμε ως αργά για να δοθούν τα σωστά αποτελέσματα. Όπως και να έχει, από τα ψηλά εμπόδια ο Μίλαν Τράικοβιτς πέρασε στον τελικό και η Δάφνη Γεωργίου ολοκλήρωσε τις προσπάθειές της στον πρώτο γύρο.

ΚΟΕΑΣ