Πήρε την ουσία και... γιατρεύτηκε στην πρεμιέρα

Της βγήκε το παιχνίδι χωρίς να είναι καλύτερη από τον αντίπαλό της και πήρε την ουσία που είναι και το μοναδικό ζητούμενο τη δεδομένη στιγμή. Χωρίς να θέλξει με την εμφάνισή της, η ΑΕΚ «χτύπησε» από αέρος, εκμεταλλεύτηκε την αποτελεσματικότητα και τον κυνισμό της, βάζοντας γερές βάσεις για το πρώτο τρίποντο της χρονιάς από το πρώτο κιόλας 45λεπτο του αγώνα της πρεμιέρας με τον ΑΠΟΕΛ.

Ήταν μια νίκη που την είχε απόλυτη ανάγκη ολόκληρος ο οργανισμός της ΑΕΚ, μετά την έντονη αμφισβήτηση που δέχθηκαν άπαντες στο σωματείο της Λάρνακας έπειτα από τον πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρώπη και τις μέτριες εμφανίσεις στα φιλικά παιχνίδια, που είχαν ως αποτέλεσμα και το διαζύγιο με τον Μάουρο Καμορανέζι. Γενικά, ήταν ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι για την ΑΕΚ και η νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ήλθε γάντι για να επουλώσει πληγές.

Έχει δουλειά μπροστά του

Νικηφόρο ντεμπούτο έκανε ο νέος τεχνικός Ρούμπεν Σεγιές, ο οποίος ωστόσο έχει μπόλικη δουλειά μπροστά του, προκειμένου να παρουσιάσει την ομάδα του σε σαφώς πιο βελτιωμένη έκδοση. Και απαιτείται να το κάνει αυτό στη συνέχεια. Στο πρώτο μέρος του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΚ παρουσιάστηκε απόλυτα αποτελεσματική. Με το γκολ του Ρέπας και το αυτογκόλ του Σταφυλίδη κατάφερε να πάρει γερό προβάδισμα, χωρίς επί της ουσίας να έχει άλλες αξιόλογες τελικές προσπάθειες στην αντίπαλη εστία. Εάν ο Αμίν είχε περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του, ενδεχομένως η ομάδα να δημιουργούσε περισσότερες προϋποθέσεις. Η όποια αντίδραση πήγε να βγάλει ο ΑΠΟΕΛ στο διάστημα αυτό σταματούσε στη σταθερότητα που επέδειξε ο Α. Παρασκευά.

Στην επανάληψη, όμως, η ΑΕΚ δέχθηκε πίεση και φάσεις από τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας και είχε την τύχη με το μέρος της στη φάση του δοκαριού (58΄). Εκείνη η φάση έκρινε, ώς ένα βαθμό, και τη μετέπειτα εξέλιξη του ματς.

Της έλειψε ο Τσακόν

Από τη στιγμή που η ΑΕΚ κατάφερε να ανταπεξέλθει στην έντονη επιθετικότητα του ΑΠΟΕΛ στο δεύτερο 45λεπτο, η είσοδος των Τσακόν και Μράπτι επέτρεψε στους Λαρνακείς να ισορροπήσουν κάπως την κατοχή και προς το τέλος του αγώνα ο Βενεζουελάνος άσος συνόδεψε το ντεμπούτο του στο φετινό πρωτάθλημα μ’ ένα γκολ, με το οποίο «κλείδωσε» το τρίποντο. Έλλειψε πολύ ο Τσακόν από την ΑΕΚ τους τελευταίους μήνες, με τους κιτρινοπράσινους να τρίβουν πλέον τα χέρια τους από ικανοποίηση για τη «νέα μεταγραφή» της ομάδας τους.

-Οι Αμίν και Πηλέας έγιναν αναγκαστικές αλλαγές και η κατάστασή τους θα αξιολογηθεί τις επόμενες μέρες.