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Άφησε υποσχέσεις ο νεανικός Άρης

ΓΗΠΕΔΟ

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Μόνο δύο ποδοσφαιριστές ήταν πάνω από 24 χρονών.

Αισιόδοξα μηνύματα έστειλε η νεανικότατη ομάδα που κατέβασε ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ στην πρεμιέρα του Άρη κόντρα στον Απόλλωνα (2-2). Η «ελαφρά ταξιαρχία», τηρουμένων των αναλογιών (δεδομένου ότι ήταν το πρώτο ματς της σεζόν), είχε αρκετά καλή απόδοση, με τον Λευκορώσο κόουτς να παρουσιάζει μια ομάδα με ενέργεια, πάθος, ζωντάνια και ένταση.

Το ότι δεν κατάφερε σε καμία εκ των δύο περιπτώσεων να κρατήσει το προβάδισμά της, έπειτα από τα γκολ των Μάτισικ (12΄) και Εφαγκέ (66΄), είναι το μοναδικό μελανό σημείο, όμως είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα και να γραφτεί κάτι περισσότερο επί τούτου.

Ξεχώρισε το γεγονός ότι ο Άρης αγωνίστηκε έχοντας στην αρχική του ενδεκάδα έξι παίκτες μέχρι 22 ετών, ενώ μόλις δύο (Γιαγκό-Κορέια) ήταν άνω των 24!

Σε ό,τι αφορά στη συνέχεια, ο Άρης θα δώσει ντέρμπι και για τη 2η αγωνιστική, καθότι θα υποδεχθεί την Ομόνοια στο «Alphamega» τη Δευτέρα (7/9, 20:00) ψάνοντας το πρώτο του τρίποντο.

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