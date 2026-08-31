Αποχαιρετά την Ομόνοια και πετάει για Ουτρέχτη ο Παναγιώτου - Το ποσό της συμφωνίας

Έτοιμος για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του είναι ο Νικόλας Παναγιώτου, ο οποίος οδεύει προς Ουτρέχτη!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Ομόνοια και η Ουτρέχτη τα βρήκαν σε όλα και εκτός απροόπτου ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός θα μετακομίσει στην Ολλανδία.

Οι δύο πλευρές το τελευταίο διάστημα άνοιξαν δίαυλο επικοινωνίας, κατατέθηκαν προτάσεις και αντιπροτάσεις όσον αφορά την οικονομική πτυχή της συμφωνίας και τελικά επιτεύχθηκε η χρυσή φόρμουλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ομόνοια θα πάρει ένα ποσό γύρω στις 700.000 ευρώ για την παραχώρηση του Παναγιώτου, το συμβόλαιο του οποίου έληγε τον Μάιο του 2027.