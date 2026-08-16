Το πάλεψε για το χρυσό ο Καραλής αλλά ο Ντουπλάντις είναι ανίκητος!

Ο Εμμανουήλ Καραλής έδωσε τη μάχη για το χρυσό μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Όμως, ο Ντουμπλάντις ήταν και πάλι ανίκητος και έτσι ο Έλληνας αθλητής, πήρε το αργυρό μετάλλιο, το οποίο ασφαλώς και αποτελεί μεγάλη επιτυχία.

Μετά τα άκυρα άλματα σε 6,10 μ. και 6,15 μ., επιχείρησε το τελευταίο του άλμα στα 6,20 μ., όμως δεν μπόρεσε να το περάσει και έτσι μέσα σε αποθέωση είπε αντίο στο σπουδαίο γεγονός του Στίβου, με ένα μετάλλιο.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ με επίδοση 6.15μ., στέφθηκε για 4η φορά Πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο (2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη, 2026 Μπέρμιγχαμ) ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5.85μ.