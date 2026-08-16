Έγραψε ιστορία και είπε αντίο στο Μπέρμιγχαμ με την τιμητική 8η θέση η Φιλίππα Φωτοπούλου!

Την 8η θέση στον τελικό του Μήκους κατέλαβε η Φιλίππα Φωτοπούλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Η άλτριά μας, έγραψε μάλιστα ιστορία καθώς έγινε η πρώτη Κύπρια αθλήτρια με συμμετοχή σε τρεις τελικούς (μάλιστα συνεχόμενους) ενός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η αθλήτρια του Κυριάκου Αντωνίου είχε ως καλύτερο άλμα το 1ο της, το οποίο ήταν στα 6,67μ.

Και από εκεί και πέρα, είχε:

2ο άλμα: 6,54μ. (+1.9 μ/δ)

3ο άλμα: Άκυρο για 1,6 εκατοστά!

4ο άλμα: 6,45μ. (+2,0 μ/δ)

5ο άλμα: 6,47μ. (+1,4 μ/δ)

6ο άλμα: 6,46μ. (+0,7 μ/δ)