Tελικά... στον τελικό η Φίλιππα Φωτοπούλου

Στον τελικό του Ευρωπαικού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ θα αγωνιστεί τελικά η Φίλιππα Φωτοπούλου.

Η Κύπρια αθλήτρια μετά τους ημιτελικού ήταν πρώτη επιλαχούσα και όπως έλαβε ενημέρωση η ΚΟΕΑΣ, εν τέλει θα λάβει μέρος στον σημερινό (16/08) τελικό του άλματος σε μήκος, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στις 20:05 (22:05 στην Κύπρο).

Εκτός τελικού έμεινε η Σουηδέζα Άιλα Χάλμπεργκ Χοσάιν η οποία αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.

Aυτή θα είναι η τρίτη διαδοχική φορά που η Φωτοπούλου θα είναι στον τελικό του αγωνίσματος. Το 2022 στο Μόναχο ήταν 12η με άλμα στα 6,26μ. και στη Ρώμη το 2024 ήταν 11ή με 6,58μ.

Σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα συμμετείχε και το 2016, αλλά ως μέλος μέλος της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ100μ., που κατέρριψε το παγκύπριο ρεκόρ (43.87).