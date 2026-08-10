Ευρωπαϊκό: Πρεμιέρα για τους... δυνατούς στο Μπέρμιγχαμ

Το Μπέρμιγχαμ και το στάδιο «Αλεξάντερ» υποδέχεται από τη Δευτέρα 10 έως την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 τούς κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες στίβου τής Ευρώπης, φιλοξενώντας το 27ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών. Στην πρεμιέρα τής διοργάνωσης θα υπάρχει τριπλή κυπριακή συμμετοχή, από τους... δυνατούς τής κυπριακής ομάδας, καθώς θα διεξαχθούν οι προκριματικοί στη σφαιροβολία ανδρών και στη σφυροβολία ανδρών και γυναικών. Ο πρώτος Κύπριος αθλητής που θα αγωνιστεί θα είναι ο Ιωσήφ Κεσίδης, στο Β΄ Προκριματικό Γκρουπ τής Σφυροβολίας (12:20, 14:20 για μας), θα ακολουθήσει λίγο μετά (12:40, 14:40 για μας) ο Πέτρος Μιχαηλίδης στα προκριματικά τής σφαιροβολίας (δύο ταυτόχρονα γκρουπ). Στο βραδινό πρόγραμμα τής πρεμιέρας υπάρχει η συμμετοχή τής Βαλεντίνας Σάββα στα προκριματικά τής σφυροβολίας, στο Α΄ Γκρουπ (19:10, 21:10 για μας).

Ιωσήφ Κεσίδης: Να δείξει ότι ανήκει στην ελίτ...

Λίγες ημέρες προτού γιορτάσει τα 21α γενέθλιά του, ο Ιωσήφ Κεσίδης θα λάβει μέρος στο πρώτο του Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και δεν θα είναι απλώς ένα... πέρασμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή, αλλά θα είναι μία συμμετοχή με... απαιτήσεις. Ο αθλητής τού Πανίκου Χαραλάμπους είχε εξαιρετική βελτίωση τη φετινή χρονιά, στην οποία βγάζει στη βαλβίδα αυτά που «έκτιζε» καθημερινά με πολύ σκληρή δουλειά, τα προηγούμενα χρόνια. Ο κάτοχος τού παγκύπριου ρεκόρ στη σφυροβολία ανδρών και Κ23 με 78,61μ., προέρχεται από τη μεγάλη επιτυχία του στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες τής Γλασκόβης, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 76,97μ. Η ευρωπαϊκή σκηνή τής σφυροβολίας είναι ωστόσο πολύ διαφορετική, αφού υπάρχουν πολύ σπουδαίοι αθλητές, Ολυμπιονίκες και Παγκοσμιονίκες. Γι’ αυτό το έργο του δικού μας πρωταθλητή δεν θα είναι τόσο εύκολο, στον πρώτο στόχο του, που είναι η πρόκριση στον τελικό, αλλά στα χέρια του είναι να τα καταφέρει και να δείξει πως ανήκει στην ελίτ...

«Είμαι αρκετά καλά, παρά την κούραση από την πολύ μεγάλη χρονιά. Στόχος μου είναι να ρίξω κοντά ή πάνω από τα 76 - 77 μέτρα, που πιστεύω θα είναι αρκετά για να περάσω στον τελικό. Δεν θέλω να σκέφτομαι τίποτα άλλο στον αγώνα μου, από το να κάνω σωστές βολές και ό,τι έρθει...», μας ανέφερε ανάμεσα σε άλλα ο Ιωσήφ Κεσίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Β΄ Προκριματικό Γκρουπ και ορίστηκε να κάνει 2ος τις βολές του. Για τον Πανίκο Χαραλάμπους η παρουσία τού Κεσίδη στο Ευρωπαϊκό τού Μπέρμιγχαμ αποτελεί δικαίωση των κόπων τους και της σταθερής βελτίωσης τού πρωταθλητή μας, λέγοντάς μας: «Ξέρουμε ότι σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το επίπεδο στη σφυροβολία είναι πολύ υψηλό. Γι’ αυτό ο Ιωσήφ χρειάζεται να μπει συγκεντρωμένος στον αγώνα του και να ρίξει κοντά στην ατομική του επίδοση, για να προκριθεί στον τελικό. Αν κάνει τα σωστά, πιστεύω πως θα τα καταφέρει».

* Στον τελικό θα περάσουν όσοι ρίξουν τη σφύρα τους πάνω από τα 78 μέτρα ή οι καλύτεροι 12 των δύο προκριματικών γκρουπ.

Πέτρος Μιχαηλίδης: Να κερδίσει εμπειρίες και τον... εαυτό του

Την πρώτη του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών θα καταγράψει ο Πέτρος Μιχαηλίδης, τού οποίου η βελτίωση σφαιροβολία, την τελευταία διετία, είναι εξαιρετική. Ο αθλητής τού Απόστολου Παρέλλη κέρδισε με τη σκληρή δουλειά και τις επιδόσεις του την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό και θέλει να βγει πολλαπλά κερδισμένος από αυτήν. Αρχικά, θα έχει την τιμή να ανταγωνιστεί τούς κορυφαίους Ευρωπαίους σφαιροβόλους, στους οποίους πλέον ανήκει και αυτός... Με συγκέντρωση στον αγώνα του, το μεγάλο κέρδος για τον ίδιο είναι να ξεπεράσει τον εαυτό του, αφού η πρόκριση για τον τελικό είναι δύσκολη. «Οι εμπειρίες από τις φετινές μεγάλες διοργανώσεις που έχω λάβει μέρος είναι πολύ σημαντικές και με βοηθάνε στις καθημερινές μου προπονήσεις. Και στο Μπέρμιγχαμ, γι’ αυτό που θα προσπαθήσω περισσότερο, είναι να ρίξω στα μέτρα μου και ελπίζω πως θα καταφέρω να κάνω ατομική επίδοση», μας είπε ανάμεσα σε άλλα ο Πέτρος Μιχαηλίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ (θα διεξαχθούν ταυτόχρονα και τα δύο γκρουπ στις 12:40 - 14:40 για μας) και θα κάνει 7ος τις βολές του.

Ο Μιχαηλίδης μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του και τυχερό, καθώς έχει ως καθοδηγητή του την τελευταία διετία τον κορυφαίο αθλητή μας όλων των εποχών στις ρίψεις, τον Απόστολο Παρέλλη. Ο ρέκορντμαν συμμετοχών σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα με επτά (7) και ο μοναδικός αθλητής μας με προκρίσεις σε τρεις τελικούς (στη δισκοβολία) περιμένει από τον Πέτρο Μιχαηλίδη την αγωνιστική συγκέντρωση για το καλύτερο... «Ξέρουμε πόσο ψηλό είναι το επίπεδο στη σφαιροβολία, κι ακόμα έχουμε δρόμο για να το πλησιάσουμε. Γι’ αυτό τέτοιες συμμετοχές δεν πρέπει να πηγαίνουν χαμένες. Από κάθε αγώνα, όταν κάνεις αυτό που πρέπει, έχεις πολλά να κερδίσεις κι ελπίζω ότι ο Πέτρος θα καταγράψει μία καλή επίδοση», ήταν κάποια από τα λόγια τού Απόστολου Παρέλλη.

* Στον βραδινό τελικό (20:33, 22:33) θα προκριθούν όσοι αθλητές ρίξουν πάνω από τα 20,60μ. ή οι 12 καλύτεροι των δύο προκριματικών γκρουπ.

Βαλεντίνα Σάββα: Να κάνει το καλύτερο που μπορεί...

Μπορεί μόλις τον Μάιο να έκλεισε τα 21 χρόνια ζωής, όμως το ταλέντο τής Βαλεντίνας Σάββα την οδηγεί στο δεύτερο συνεχόμενό της Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Η αθλήτρια τού Γιώργου Αρέστη θα αγωνιστεί το βράδυ τής Δευτέρας (10/08/26) στα προκριματικά τής σφυροβολίας και αυτό που θέλει περισσότερο είναι να ρίξει μακριά και όπου τη βγάλει. Πάντα απαιτητική με τον εαυτό της η Βαλεντίνα Σάββα, δεν αρκείται ακόμα και με... ατομική βελτίωση στις σημαντικές μεγάλες διοργανώσεις. Έχοντας πολύ δύσκολη εμπειρία στους Κοινοπολιτειακούς, με την έντονη και καταρρακτώδη βροχόπτωση να μην της επιτρέπει να κάνει αγώνα σύμφωνα με τις δυνατότητές της, αισιοδοξεί πως στο Μπέρμιγχαμ θα βγάλει βολές στα μέτρα της. «Δεν βάζω στόχους σε τέτοιες διοργανώσεις, γιατί το μόνο που σκέφτομαι είναι να κάνω καλό αγώνα και να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Σε μια δύσκολη και μεγάλη χρονιά, ελπίζω πως θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και ό,τι γίνει...», μας ανέφερε ανάμεσα σε άλλα η χάλκινη πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 την περσινή χρονιά, η οποία τοποθετήθηκε στο πρώτο προκριματικό γκρουπ (19:10, 21:10 για μας) και ορίστηκε να κάνει 9η τις βολές της.

Για τον Γιώργο Αρέστη, με τον οποίο η Βαλεντίνα Σάββα έχει κερδίσει όλους τούς ευρωπαϊκούς τίτλους μικρών ηλικιακών κατηγοριών (Κ18 και Κ20, χάλκινη Κ23), η δεύτερη συνεχόμενη παρουσία σε Ευρωπαϊκό Γυναικών αποδεικνύει τη σταθερότητα τής αθλήτριάς του στο υψηλότερο επίπεδο. «Για τη Βαλεντίνα, όπως όλοι γνωρίζετε, ο κάθε μεγάλος αγώνας αποτελεί προσωπικό στοίχημα για την ίδια, για να ξεπεράσει τον εαυτό της. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και στο Μπέρμιγχαμ. Ξέρουμε ότι η φετινή χρονιά είχε τις ιδιαιτερότητές της, όμως ξέρουμε και τις δυνατότητες τής Βαλεντίνας. Προσδοκούμε για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα», ήταν κάποια από τα λόγια τού Γιώργου Αρέστη.

* Στον τελικό τής σφυροβολίας γυναικών θα προκριθούν όσες ρίξουν πάνω από τα 71,50μ. ή οι κορυφαίες 12 και των δύο προκριματικών γκρουπ (το β γκρουπ αρχίζει στις 20:38 - 22:38),

ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1η ΗΜΕΡΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

12:20 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - Προκριματικά Β Γκρουπ

(Ιωσήφ Κεσίδης)

12:40 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - 2 Προκριματικά Γκρουπ ταυτόχρονα

(Πέτρος Μιχαηλίδης, Β Γκρουπ)

19:10 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - Προκριματικά Α Γκρουπ

(Βαλεντίνα Σάββα)

20:33 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Πέτρος Μιχαηλίδης);

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΗΣ Α΄ ΗΜΕΡΑΣ

19:03 Σφαιροβολία Γυναικών

20:33 Σφαιροβολία Ανδρών

20:40 5.000μ. Ανδρών

21:40 4Χ400μ. Μικτή

21:50 100μ. Γυναικών

* Οι ώρες είναι Μπέρμιγχαμ, με το οποίο έχουμε διαφορά δύο ωρών, δηλαδή στις 12:20 που θα αρχίσει το β προκριματικό γκρουπ στη σφυροβολία ανδρών, στην Κύπρο θα είναι 14:20.

* Να αναφέρουμε ότι το απογευματινό πρόγραμμα τού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου θα μεταδίδεται απευθείας καθημερινά από το ΡΙΚ.