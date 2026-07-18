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Χρυσή η Χατζηκώστα στη δισκοβολία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Χρυσή η Χατζηκώστα στη δισκοβολία!

Ήταν το μεγάλο φαβορί και το απέδειξε πολύ νωρίς, χωρίς να αφήσει το οποιοδήποτε δικαίωμα αμφισβήτησης ή ελπίδας στις συναθλήτριές της.

Η Μαρίνα Χατζηκώστα, μία ημέρα μετά την ονομαστική της εορτή (χρόνια σου πολλά) είναι  η χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω των 18 ετών στη δισκοβολία!

Η αθλήτρια τού Κωνσταντίνου Σταύρου, με καλύτερη την τρίτη βολή της στα 56,17μ., κατέκτησε την κορυφή τής Ευρώπης Κ18 και δακρυσμένη σήκωσε ψηλά την κυπριακή σημαία.* Είναι συνολικά το τέταρτο χρυσό μετάλλιο για την Κύπρο σε Ευρωπαϊκά Κ18 και όλα κατακτήθηκαν στις ρίψεις!!!*

Η απονομή τού χρυσού μεταλλίου είναι προγραμματισμένη για αύριο Κυριακή, 19/07/26, στις 16:00.Θερμά συγχαρητήρια Μαρίνα και Κωνσταντίνε Σταύρου για την κατάκτηση τού χρυσού μεταλλίου και βέβαια πολλά μπράβο και στους γονείς σου Μαρίνα.





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