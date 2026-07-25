Σε... χαμηλές πτήσεις ο Καραλής αλλά κατέκτησε τον έκτο σερί πανελλήνιο τίτλο

Μπορεί να μην πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της φετινής σεζόν, όμως ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε για έκτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο επί κοντώ, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στον Βόλο.

Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής επέλεξε να ξεκινήσει τον αγώνα του από τα 5,66 μέτρα, ωστόσο χρειάστηκε να... ιδρώσει για να περάσει το αρχικό ύψος. Απέτυχε στις δύο πρώτες προσπάθειες και τελικά πέρασε οριακά με την τρίτη, ακουμπώντας τον πήχη και δείχνοντας εμφανώς ανακουφισμένος.

Αφού ξεπέρασε το δύσκολο ξεκίνημα, ο 26χρονος πέρασε χωρίς πρόβλημα τα 5,80 μέτρα με την πρώτη προσπάθεια, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη συνέχεια ο πήχης ανέβηκε στα 6,00 μέτρα, με τον Καραλή να κυνηγά ακόμη μία υψηλή επίδοση. Ωστόσο, δεν βρήκε τον ρυθμό που θα ήθελε και οι προσπάθειές του δεν ήταν αρκετές για να ξεπεράσει το συγκεκριμένο ύψος, ολοκληρώνοντας εκεί τον αγώνα του.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Γιάννης Ρίζος, ο οποίος στην ουσιαστική επιστροφή του μετά τον τραυματισμό στη μέση πέρασε τα 5,56 μ. και είχε δύο πολύ καλές, αλλά ανεπιτυχείς προσπάθειες στα 5,66 μ.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Γιώργος Παπαναστασίου με 5,12 μ., όσo ύψος ξεπέρασε και ο Αντώνης Σάντας, που κατετάγη τέταρτος.

sport-fm.gr