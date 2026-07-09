Με μια ενδεκάδα... ελπίδες στο Ευρωπαϊκό Κ18!

Μία εβδομάδα απομένει για την έναρξη τής πρώτης σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης μικρών ηλικιών στη χρονιά, καθώς από τις 16 έως τις 19 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Ριέτι τής Ιταλίας το 5ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 18 ετών, που αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2009 ή το 2010.

Ο κυπριακός στίβος θα συμμετάσχει σε αυτήν τη σημαντική διοργάνωση με μία ενδεκάδα... ελπίδες διάκρισης και κατάκτησης μεταλλίων. Το όριο για το Ευρωπαϊκό Κ18 το έχουν πετύχει συνολικά 13 Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες, όμως στάθηκαν άτυχοι οι Ανδρέας Παντελή (400μ.) και Νικήτας Δημήτρης Οικονομόπουλος (μήκος), οι οποίοι εξαιτίας τραυματισμού δεν μπορούν να λάβουν μέρος. Έτσι, για την κεντρική Ιταλία (80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πρωτεύουσα Ρώμη) θα ταξιδέψουν πέντε (5) αθλητές μας και έξι (6) αθλήτριές μας, με στόχο να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και ό,τι βγει.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου ανακοίνωσε τις λίστες συμμετοχής σε κάθε αγώνισμα για το Ευρωπαϊκό Κ18 και στην παρουσίαση των δικών μας εκπροσώπων, θα σας αναφέρουμε την καλύτερη ατομική και φετινή τους επίδοση, καθώς και τη σύγκρισή τής φετινής επίδοσης σε σχέση με τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. Να επισημάνουμε αρχικά ότι στο Ευρωπαϊκό Κ18 θα εκπροσωπηθούν 48 χώρες, με 551 αθλητές και 553 αθλήτριες, ενώ επισημαίνουμε το ότι η Μαρίνα Χατζηκώστα είναι η κορυφαία 17χρονη δισκοβόλος στον κόσμο τη φετινή χρονιά!

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΡΙΕΤΙ

Α.Ε.: Ατομική Επίδοση, Φ.Ε.: Φετινή Επίδοση, Σ.ΕΠ.: Σύγκριση φετινής επίδοσης με τούς συμμετέχοντες.

* Αρχηγός της κυπριακής αποστολής στη Ριέτι θα είναι το μέλος τού Διοικητικού Συμβούλιου τής ΚΟΕΑΣ κα Δώρα Κυριάκου και υπεύθυνοι προπονητές οι Κωνσταντίνος Σταύρου, Γιάννος Αποστολίδης, Μιχάλης Χαραλάμπους και Αλέξανδρος Σταυρίδης. Την επιμέλεια τής μυικής προετοιμασίας και αποκατάστασης των παιδιών θα έχει ο φυσικοθεραπευτής μας Χρίστος Μίτας.

* Απευθείας καταγραφή των αποτελεσμάτων και απευθείας μετάδοση των αγώνων θα υπάρχει στην ιστοσελίδα τής Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (https://www.european-athletics.com).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ...

ΠΟΤΕ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ

Με βάση το προκαταρτικό πρόγραμμα τής τετραήμερης αγωνιστικής δράσης στο «Guidobaldi Stadium» οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστούν τις ακόλουθες ημέρες και ώρες (οι ώρες είναι Ιταλίας, με την οποία έχουμε μία ώρα διαφορά, δηλαδή στις 09:30 το πρωί στη Ριέτι, θα είναι στην Κύπρο 10:30):

ΠΕΜΠΤΗ, 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

09:30 ή 10:45 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2 προκριματικά γκρουπ)

(Ανθή Αποστολίδου, Ραφαέλλα Σάββα)

10:35 800Μ. ΠΑΙΔΩΝ (Α΄ Γύρος)

(Ρένος Κωμοδρόμος)

11:15 100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Α΄ Γύρος)

(Κατερίνα Καραγιάννη, Στεφανία Σίμου Κυριαζή)

12:05 ή 13:20 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (2 προκριματικά γκρουπ)

(Αναστάσιος Μαραθεύτης, Αχιλλέας Γρηγορίου)

16:00 ή 17:10 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (2 προκριματικά γκρουπ)

(Μαρίνα Χατζηκώστα)

17:20 400Μ. ΠΑΙΔΩΝ (Α΄ Γύρος)

(Ανδρέας Νεκτάριος Βότσης)

17:55 400Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Α΄ Γύρος)

(Νικολέττα Γεωργιάδου)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

12:15 200Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Α΄ Γύρος)

(Κατερίνα Καραγιάννη)

17:25 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ανθή Αποστολίδου, Ραφαέλλα Σάββα);

17:40 400Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Ημιτελικά)

(Νικολέττα Γεωργιάδου);

18:00 400Μ. ΠΑΙΔΩΝ (Ημιτελικά)

(Ανδρέας Νεκτάριος Βότσης);

18:20 100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Ημιτελικά)

(Κατερίνα Καραγιάννη, Στεφανία Σίμου Κυριαζή);

19:00 800Μ. ΠΑΙΔΩΝ (Ημιτελικά)

(Ρένος Κωμοδρόμος);

19:17 ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Αναστάσιος Μαραθεύτης, Αχιλλέας Γρηγορίου);

20:20 100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Κατερίνα Καραγιάννη, Στεφανία Σίμου Κυριαζή);

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

11:40 110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (Α΄ Γύρος)

(Ανδρέας Σάββα)

12:15 200Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (Ημιτελικά)

(Κατερίνα Καραγιάννη);

18:20 400Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Νικολέττα Γεωργιάδου);

18:55 400Μ. ΠΑΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ανδρέας Νεκτάριος Βότσης);

19:10 200Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Κατερίνα Καραγιάννη);

19:20 ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Μαρίνα Χατζηκώστα);

19:55 800Μ. ΠΑΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ρένος Κωμοδρόμος);

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

12:20 110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (Ημιτελικά)

(Ανδρέας Σάββα);

18:32 110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΤΕΛΙΚΟΣ

(Ανδρέας Σάββα);