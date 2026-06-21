Πρώτο μετάλλιο σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα για την Στυλιάνα Ιωαννίδου

Το πρώτο της βαλκανικό μετάλλιο κατέκτησε Στυλιάνα Ιωαννίδου, η οποία με επιτυχημένο άλμα στο 1,84μ. κατέλαβε την 3η θέση στο ύψος.

Η αθλήτρια τού Γιώργου Σκέντερ, με σημαντικότατη βελτίωση την τελευταία διετία, είχε καθαρά και επιτυχημένα άλματα με την πρώτη προσπάθεια, στα 1,75μ., 1,78μ., 1,81μ., 1,84μ., ενώ απέτυχε τρεις φορές στο 1,86μ.

Το ότι πέρασε με την πρώτη όλα τα άλματα μέχρι το 1,84μ. ήταν καθοριστικό για την Ιωαννίδου για την κατάκτηση τού χάλκινου μεταλλίου, αφού το ίδιο ύψος πέρασαν άλλες τρεις αθλήτριες, έχοντας όμως κάποιες αποτυχημένες προηγουμένως.

** ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Αντώνης Νικολόπουλος (Eurokinissi)