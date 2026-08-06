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«Πρόταση δανεισμού του Ολυμπιακού στην Πόρτο για τον Μόουρα»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Πρόταση δανεισμού του Ολυμπιακού στην Πόρτο για τον Μόουρα»

Aξιώνει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ

Η περίπτωση του Φρανσίσκο Μόουρα προέκυψε για τον Ολυμπιακό και έγινε γνωστή μέσω διάφορων ρεπορτάζ από την Πορτογαλία. Ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε το ενδιαφέρον των Πειραιωτών, ο Σεμπαστιάο Σόουζα Πίντο, αναφέρει σε νεότερο ρεπορτάζ του πως η Πόρτο αξιώνει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός έχει αντιληφθεί τις αξιώσεις του πορτογαλικού συλλόγου και φέρεται διατεθειμένος να καταθέσει πρόταση στην Πόρτο. Αυτή θα αφορά τον ετήσιο δανεισμό του 27χρονου αριστερού μπακ, αλλά με οψιόν αγοράς στο τέλος της σεζόν εφόσον οι «ερυθρόλευκοι» μείνουν ικανοποιημένοι από αυτόν.

Είναι δεδομένο πως την υπόθεση πάντως χειρίζεται ο Μιγκέλ Καρντόσο, ο οποίος βρίσκεται στην πατρίδα του, ενώ και ο ποδοσφαιριστής δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πειραιωτών.

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